Sabatini: «Mazzocchi venne nel mio ufficio con le lacrime perché non voleva farsi sfuggire l’occasione Napoli»

«Ho sempre detto che il Napoli possa vincere lo scudetto, ogni volta che ci siamo sentiti. Lo penso dalla seconda giornata di campionato quando ho visto la reazione del Napoli dopo la sconfitta di Verona, le squadre che vincono gli scudetti hanno rabbia agonistica. Ovvio che sta combattendo per lo scudetto a questo punto del campionato.

Il Napoli deve guardare solo alle sue partite e alle sue prestazioni e non ai risultati delle altre. Non bisogna essere tecnici per capire che il Napoli dovrà vincere tutte le partite. L’Inter non è svantaggiata dai tanti impegni in più, con le Coppe Inzaghi tiene unito lo spogliatoio, giocare tante partite con una rosa profonda come i nerazzurri è solo un vantaggio».

Su Pellegrini

«Sarebbe un acquisto importante. Non è un centrocampista generico, è un giocatore che ha i 6-7 gol all’anno. Sugli acquisti se garantisce Conte allora c’è da fidarsi. I gol dei centrocampisti diventano fondamentali, il centrocampista che segna è un valore in più».

Su Mazzocchi

«Calciatore fortissimo, umanamente è un campione. Uomo di parola, è venuto da me con le lacrime agli occhi, mi ha detto di non lasciargli sfuggire questa occasione visto che è tifosissimo del Napoli. Non l’ho lasciato andare subito perché il Napoli offriva poco però poi l’ho accontentato».