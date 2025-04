Napoli terzo in Serie A per commissioni parte agli agenti nel 2024

Il club di De Laurentiis ha speso 18,18 milioni contro i 33.9 della Juve che è prima. L’anno scorso ne aveva spesi 13,7

Nel 2024 sono stati spesi oltre 226 milioni di euro dalle squadre di Serie A in compensi per gli agenti sportivi nel 2024, con una media di circa 11,3 milioni di euro per ciascuna società e una crescita di circa il 2,7% rispetto al 2023. I dati sono stati pubblicati la Figc in ottemperanza alla legge sulla trasparenza e riguardano le commissioni sui trasferimeti di calciomercato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

La media per ogni società viene inevitabilmente influenzata dalle spese delle big: basti pensare che Juventus e Inter hanno speso circa un quarto della cifra complessiva. A farla da padrona è la Juventus, visti i tantissimi trasferimenti effettuati: da Koopmeiners a Douglas Luiz, passando per Cabal, Di Gregorio, Adzic, Conceicao, Nico Gonzalez – solo parzialmente – ma ci sono anche le cessioni come quelle di Kean, Huijsen, Soule… Il numero finale è da spavento: 34 milioni di euro. A seguire ci sono l’Inter, ben distanziata con 24,7 milioni, e poi il Napoli con 18,1 milioni, vale a dire poco più della metà dei bianconeri.

Nel dettaglio, ecco quanto ciascuna squadra ha corrisposto ai procuratori sportivi sotto forma di compensi, da chi ha versato di più a chi ha speso meno:

Juventus: € 33.989.949,48

Inter: € 24.737.661,00

Napoli: € 18.184.273,62

Roma: € 17.108.857,50

Milan: € 15.295.975,47

Atalanta: € 14.331.146,96

Verona: € 13.990.552,85

Fiorentina: € 11.503.695,53

Nel 2023 erano stati spesi 220 milioni di euro, 15 in più rispetto all’anno precedente e addirittura 47 in confronto al 2021. La tabella segnala che al primo posto per compensi elargiti ad agenti sportivi c’era l’Inter con 34,8 milioni di euro, oltre 14 in più rispetto al 2022 e 11 se paragonati ai dati del 2021.

Sul secondo gradino del podio c’era la Juventus che ha speso 23 milioni in commissioni, quasi la metà rispetto agli oltre 51 del 2022. I bianconeri sono la squadra che ha ridimensionato maggiormente questa voce di spesa Al terzo posto, forse a sorpresa, si piazzò la Fiorentina con i suoi 15 milioni e 391 mila euro, poco superiori a quelli spesi da Milan e Roma anche loro andati oltre la soglia dei 15 milioni. La squadra che inceve ha speso meno in commissioni per gli agenti è il Frosinone con poco più di 2.6 milioni di euro. Sotto i 5 milioni di euro ci sono anche Lecce, Cagliari, Empoli, Torino e Sassuolo. Il Napoli era solo settimo con 13,7 milioni

