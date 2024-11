Kvaratskhelia, in Premier League e Ligue 1 pronti ad offrire 100 milioni (Espn)

Su Khvicha Kvaratskhelia ci sono club di Premier League e Ligue 1 (non specificati quali). Lo riporta il giornalista di Espn Ekrem Konur. Inoltre, ricordiamo che i media spagnoli hanno riportato l’interesse per l’attaccante anche da parte di Barcellona e Real Madrid. Il georgiano del Napoli dovrebbe rinnovare a breve col club e potrebbe avere una clausola rescissoria simile a quella di Osimhen.

L’esperto di calciomercato scrive: i club di Ligue 1 e Premier League continuano ad essere interessati a Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe ricevere offerte da 100 milioni di euro per il 22enne georgiano nel calciomercato estivo.

💣 #ForzaNapoliSempre 🔵 🇬🇪

Ligue 1 and Premier League clubs continue to be interested in Khvicha Kvaratskhelia and Napoli could receive offers of 100 million euros for the 22-year-old Georgian in the summer transfer window. https://t.co/tduvquNp4t pic.twitter.com/fJawT0EO3Z

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 22, 2024