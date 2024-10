Kvaratskhelia, nel prossimo rinnovo possibile clausola stile Osimhen (Corsport)

L’argomento sarà trattato quando attaccante georgiano e il Napoli si siederanno per parlare del prolungamento del contratto e dell’aumento di stipendio

Il futuro di Kvaratskhelia è ancora incerto, per lo meno considerando che il Napoli e il calciatore devono ancora sedersi per rivedere il suo contratto e le cifre del suo ingaggio. Questo però non significa che l’attaccante georgiano sia in procinto di lasciare il Napoli, anzi il presidente De Laurentiis vuole puntare su lui per la prossima stagione. A scriverne oggi il Corriere dello Sport

Il futuro di Kvaratskhelia

“Kvara e tutti gli altri non appena comincerà l’estate. Il Napoli si spoglierà per rivestirsi di nuovi stimoli, ma tra i calciatori in uscita non c’è Kvara, anzi. L’idea comune è di proseguire insieme ritoccando verso l’alto l’ingaggio. Del suo futuro si parla anche in Georgia, oltre al prolungamento e all’aumento di stipendio – meritato dopo due anni ad altissimo livello – resiste l’idea dell’inserimento di una clausola stile Osimhen (da 130 milioni, la sua)”.

Dal canto suo Kvara sa di meritare un premio, ma ha sempre atteso con pazienza, facendo parlare il campo e senza recriminare nonostante la sua situazione ne contrattuale fosse alquanto ingiusta.

