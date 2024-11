Il Nottingham Forest vuole denunciare Sky per il commento di Neville: «Le loro dichiarazioni sono da banda mafiosa»

«Pagheranno per aver dichiarato che il responsabile Var fosse un tifoso del Luton». Tutto ciò è avvenuto dopo tre rigori non concessi contro l’Everton.

In Inghilterra continuano a “protestare” per il declino del calcio nel Paese. Il Nottingham Forest non sta vivendo delle settimane tranquille. Dopo aver accusato il Var di essere tifoso del Luton nel match contro l’Everton, ora vorrebbero denunciare Sky Sport Uk in seguito ad alcune dichiarazioni del ds e commentatore Gary Neville che ha definito le dichiarazioni del club postgara da “banda mafiosa”.

Neville: «Le dichiarazioni del Nottingham Forest sono da banda mafiosa»

Mail Sport riporta:

Il proprietario del club Evangelos Marinakis era furioso quando alla sua squadra sono stati negati tre rigori nella sconfitta per 2-0, con il Var Stuart Attwell che apparentemente non ha invitato l’arbitro Anthony Taylor a visionare tutto al monitor. Il club ha ora chiesto formalmente che l’audio Var venga rilasciato pubblicamente.

Neville in diretta su Sky Sports UK, ha commentato così la reazione del Nottingham Forest:

«È come una dichiarazione di una ‘banda mafiosa‘. Voglio dire, onestamente, a che diavolo stanno giocando? È come un bambino petulante, è imbarazzante. E alcune delle cose che dicono, come suggerire un imbroglio perché c’è un funzionario del VAR a Stockley Park che è un tifoso del Luton, è uno scandalo, e pagheranno per questo».

Il ‘Mail Sport’ rivela che il team legale del Forest ha redatto una lettera a Sky riguardante i commenti di Neville. Intanto il club avrebbe ammesso privatamente di aver agito in maniera emotiva e frettolosa riguardo alle loro dichiarazioni, ma è comunque improbabile che ciò impedisca una multa dalla Federcalcio.

Le proteste anche su X (ex Twitter):

Sul profilo X ufficiale, il club ha scritto:

Tre decisioni estremamente sbagliate che non possiamo accettare. Abbiamo avvertito il Pgmol (l’ente responsabile dell’arbitraggio in Inghilterra) che il Var era tifoso del Luton prima della partita, ma non lo hanno cambiato [il club era stato già vittima di decisioni definite “errate” nel match precedente contro il Luton Town]. Il Nottingham Forest ha presentato oggi una richiesta formale al Pgmol di rilasciare le registrazioni audio tra gli arbitri durante la partita di ieri contro l’Everton a Goodison Park.

