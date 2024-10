Guardiola difende Haaland: «Il suo contributo è eccezionale. Senza di lui non avremmo vinto cinque trofei»

L’allenatore del City: «Il suo contributo è fondamentale. Ci ha aiutato a segnare alcuni gol creando spazi affinché gli altri potessero finalizzare le azioni»

Guardiola prende le difese di Haaland in queste dichiarazioni riportate dal “Telegraph“. Recentemente l’attaccante del Manchester City è stato preso di mira per le sue prestazioni opache, soprattutto dopo il pareggio contro il Real Madrid.

Guardiola non ha dubbi sulle qualità del suo attaccante. Quando gli è stato chiesto se è soddisfatto delle prestazioni del suo giocatore ha detto questo:

«Molto. Moltissimo. Ci aiuta a creare più spazi nelle aree e il suo contributo è stato eccezionale dal giorno in cui è arrivato la scorsa stagione».

Sulle critiche che ha ricevuto.

«Fanno quello che vogliono. Questo non è un problema. Loro hanno un’opinione, io ho la mia e non importa se è giusta o sbagliata. Se do un’opinione sembra che voglia criticare gli esperti ma non lo faccio. Possiamo essere d’accordo o in disaccordo».

Guardiola: «L’obiettivo non è il Pallone d’oro, ma vincere trofei e lo ha fatto»

Poi Guardiola ha spiegato in che termini Haaland aiuta la squadra:

«Siamo abbastanza simili alla scorsa stagione – abbiamo segnato quattro gol, quattro gol e tre gol nelle ultime tre partite [contro Aston Villa, Crystal Palace e Real Madrid] – 11 gol in tre partite ed Erling ci ha aiutato a segnarne alcuni creando spazi affinché gli altri potessero finalizzare le azioni. Ho visto nel suo volto e in quello che ha detto dopo la partita nello spogliatoio [dopo il Madrid] che era estremamente felice».

Poi continua:

«L’obiettivo non è il Pallone d’Oro, l’obiettivo è vincere trofei e lo ha fatto. Avremmo vinto cinque trofei l’anno scorso senza di lui? Neanche per sogno».

Giustamente dalle colonne di Marca Juan Ignacio García-Ochoa dice che siamo tutti un po’ impazziti, se davvero discutiamo Mbappé e Haaland. Ma in Inghilterra ormai il treno è partito e non si ferma più: Haaland è in un momentaccio, ed essendo di bocca buonissima non gliene fanno passare più una. Tra critiche televisive tranchant (Roy Keane e Henry su tutti) e corsivi, scrive oggi un po’ a tirare le fila del discorso Jamie Carragher, sul Telegraph.

Per Carragher “Haaland è il calciatore di lusso per eccellenza. È senza dubbio uno dei più grandi bomber del mondo, ma deve ancora diventare un giocatore di livello mondiale. Per essere veramente di livello mondiale è necessario più di un tratto onnicomprensivo”.

