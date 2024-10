Foden: «Quando arrivo allo stadio, ho le farfalle nello stomaco. Poi tocco la palla e mi sento a casa»

Al Daily Mail: «Ora sono in quella fase in cui mi sento un giocatore chiave nella squadra. Mi sento molto a mio agio»

Da raccattapalle a giocatore del Manchester City, Foden si racconta al “Daily Mail“.

Il centrocampista del City racconta del nervosismo che prova ogni volta che entra in campo: «Ho le farfalle nello stomaco quando arrivo allo stadio e so che è arrivato il momento. Ma scompaiono una volta iniziata la partita. Primo tocco di palla e so che sono a casa mia».

Foden parla della sua sindrome dell’impostore, quella sensazione di non meritare di essere al City:

«A volte è stato difficile, sai, essere un tifoso del City che era un raccattapalle e poi arrivare in prima squadra. Non credo che cambierà mai davvero, sai? Un po’ di quella sensazione sarà sempre lì. Ma ora ho trovato il mio equilibrio. Forse quest’anno finalmente se n’è andata, non lo so».

Foden: «Mi sento un giocatore chiave per la squadra»

«La sfida per me è sempre stata una montagna da scalare persino per raggiungere la prima squadra. Nella mia testa volevo solo fare una presenza per questo club e poter dire di avercela fatta. Ma una volta fatto questo ho pensato: “No, posso davvero giocare qui. Posso gestire le aspettative”. Ora sono in quella fase in cui mi sento un giocatore chiave nella squadra. Mi sento molto a mio agio».

L’arrivo di Foden in prima squadra:

«Quando finalmente sono arrivato in prima squadra è stato come tornare bambino. Sai, ero tornato ad essere il più piccolo. Mi sono ricordato di tutto quello che mi era stato insegnato da bambino e l’ho semplicemente trasferito in prima squadra. Sembrava proprio la stessa cosa».

«È stato spaventoso essere trasferito nello spogliatoio della prima squadra, ma Vinny [Kompany] mi ha abbracciato. Ero timido ma lui ha reso tutto facile», continua il giocatore inglese.

La sua volontà è quella di ispirare i giovani

«Spero che i giovani giocatori mi guardino e pensino: “Se l’ha fatto Phil, allora perché non posso farlo io?».

Il numero 47

«Mi hanno inviato alcuni numeri e nessuno di loro significava davvero nulla per me a parte quello, il 47. Quella era l’età che aveva mio nonno quando morì. Ero giovane quando lo abbiamo perso. Ricordo di essere andato in Galles con lui e di alcuni altri viaggi. Mio padre dice che gli piaceva giocare a calcio con me. Ho chiesto a mio padre se sarebbe stato felice se avessi indossato quel numero. Ha detto che sarebbe stato fantastico, quindi ho preso il numero di maglia e da allora l’ho amato».

