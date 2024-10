De Laurentiis ha sondato anche Xabi Alonso e Domenico Tedesco (Pedullà)

Per la panchina del Napoli, il nome caldo rimane Italiano. Con Conte diversi contatti ma la posizione dell’ex ct non cambia

Alfredo Pedullà ha rivelato un’indiscrezione secondo cui il Napoli nelle scorse settimane ha sondato la disponibilità di importanti allenatori. De Laurentiis ha contattato sia Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, che di Domenico Tedesco, attuale ct del Belgio. Italiano rimane il nome caldo per la panchina azzurro, Conte rimane una suggestione ma la posizione dell’ex ct non cambia.

L’indiscrezione di Pedullà

Il giornalista scrive su X (Twitter):

“Napoli, per la panchina sempre Italiano nome caldo. Retroscena: nelle scorse settimane il Napoli ha provato a capire la posizione di Xabi Alonso (che vuole restare al Bayer) e quella di Tedesco. Su Conte molto contatti, ma la posizione dell’ex ct al momento è sempre la stessa“.

#Napoli, per la panchina sempre #Italiano nome caldo. Retroscena: elle scorse settimane il #Napoli ha provato a capire la posizione di Xabi #Alonso (che vuole restare al #Bayer) e quella di #Tedesco. Su #Conte molto contatti, ma la posizione dell’ex ct al momento è sempre la… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 2, 2024

De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo. Sarà lo juventino Giovanni Manna l’artefice della rifondazione del Napoli. Alla Juve è il braccio destro di Giuntoli che l’anno scorso passo dal Napoli alla Vecchia Signora. È anche il cervello della Next Gen della Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il Napoli ha scelto l’uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, l’anima e il cervello della Next Gen che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del dt. De Laurentiis è deciso ad affidare a lui la direzione dell’area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione. Adl ha provato a sondare anche Giovanni Sartori del Bologna, ma non si muoverà e l’idea è tramontata sul nascere”.

Xabi Alonso rimane a Leverkusen

Xabi Alonso su quasi tutte le prime pagine dei giornali sportivi d’Europa. D’impatto, appena svegli, uno si chiede: che è successo? Sta male? Ha lasciato il calcio? No… semplicemente ha terremotato il calciomercato europeo dicendo no al Liverpool. Tutto qua.

“Alonso – scrive per tutti il Telegraph – è stato a lungo considerato il favorito per sostituire Klopp dopo l’annuncio scioccante del tedesco che lascerà Anfield alla fine della stagione. Ma il club sta andando avanti nel considerare candidati alternativi dopo che è emerso che Alonso intende restare al Leverkusen”.

ilnapolista © riproduzione riservata