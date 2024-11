Giroud al Los Angeles Fc, anche David (che piace al Napoli) nella lista del Milan per sostituirlo

Lo scrive Sportmediaset. In pole sembra esserci Guirassy dello Stoccarda, 28enne che ha una clausola di 17,5 milioni.

Olivier Giroud chiuderà la sua carriera in Mls, al Los Angeles Fc, con un contratto di diciotto mesi (fino a dicembre 2025). Arrivato dal Chelsea nel 2021, è stato uno dei principali artefici dello scudetto del Milan nella stagione 2021-22.

Chi sostituirà Giroud? In pole Guirassy, ma occhio anche a Zirkzee, David e Sesko

Sportmediaset scrive:

Finora Giroud ha collezionato 15 gol e 9 assist in 42 partite. Numeri importanti che ora il club rossonero avrà la necessità di rimpiazzare e non sarà certo facile: i nomi sulla lista degli uomini mercato rossoneri sono molti, da Zirkzee a Sesko passando per Jonathan David, ma negli ultimi giorni sta tornando prepotentemente di moda il nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda, già cercato nella sessione di gennaio. L’attaccante francese naturalizzato guineano, classe 1996, ha una clausola da 17,5 milioni di euro presente nel suo contratto.

Il ritratto del Napolista sul francese (novembre 2023)

Olivier Giroud è semplicemente un calciatore fortissimo. Non si sa per quale motivo calciatori come lui non vengano definiti fuoriclasse. Lui lo è, senza alcun dubbio. È il francese che ha segnato più gol in Nazionale: 54. Ed è terzo per numero di presenze. Ha 37 anni. E il suo comportamento è sempre esemplare. Serve un portiere? Lui a Genova va a fare il portiere e para pure. Quando, come a Napoli, peraltro comprensibilmente, non riesce a gestire la rabbia perché Pioli lo ha sostituito con Jovic, va in tv e dice che è umano, che ha avuto una reazione umana ma che è l’allenatore a decidere e lui rispetta tutte le decisioni della guida tecnica.

A Milano, in un Meazza stracolmo, nella partita più importante della stagione per i rossoneri, ha segnato un gol semplicemente bellissimo, oltre che di fondamentale importanza, contro il Psg. Da centravanti vero. A 37 anni. Un gol che ricorda uno di tantissimi anni fa, nel derby, di Hateley che saltò in testa a Collovati. Giroud è saltato in testa a Skriniar che – ex interista – aveva cominciato la serata segnando il gol del momentaneo vantaggio per il Psg. C’era lui in area piccola, vicino a Giroud che ha visto partire il cross di Theo Hernandez e ha colpito di testa come se fosse una schiacciata del basket.

