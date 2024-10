A Sky: «Non siamo squadra. Nell’intervallo ho detto alla squadra che così non avremmo vinto e così è stato»

Calzona alla Gattuso: «la squadra non annusa il pericolo» (ha detto non ha la sensazione del pericolo). Lo ha detto a Sky Sport nell’intervista post partita.

«Abbiamo avuto una gestione sbagliatissima. chiedevo di giocare facile, di non sbagliare, con questo caldo dovevamo gestirla così perché a livello offensivo potevamo trovare qualcosa. Nell’intervallo ho detto alla squadra che così non avremmo vinto e così è stato. Mi dispiace, dovevamo portarla a casa, è un problema di gestione, non abbiamo la sensazione del pericolo (annusare?, ndr)

«Se non pensiamo in negativo quando siamo in fase di possesso, è chiaro che la fase difensiva va in sofferenza Ci vuole cattiveria nel recupero palla. Abbiamo fatto giocare il Frosinone che fa un bel calcio, che ha situazioni preparate

Calzona «Sono dispiaciuto per i gol presi. Abbiamo preso tantissimi gol in stagione, non va bene per una squadra del nostro livello. Non puoi fare sempre quattro gol. Abbiamo lavorato male tutta la partita. la sensazione che la partita fosse viva c’è sempre stata. Non siamo una squadra, ci passano palloni dentro, la linea viene messa sotto pressione. Mai avuta sensazione che eravamo solidi».

«Li avevo avvertiti che era una partita particolare, c’era il primo caldo. Non siamo una squadra giovanissima, il Frosinone è più giovane. Partiti bene, poi abbiamo concesso il rigore. Non riusciamo a fare blocco squadra in fase di non possesso».

