Allegri: «Futuro? Per ora penso a qualificarmi per la Champions e la finale di Coppa Italia»

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Cagliari.

Come si è allenata la squadra in settimana?

«Il Cagliari ha vinto sei partite in casa e ha fatto la maggior parte di punti in casa, segna molto nei minuti finali e con i giocatori che subentrano. Domani dobbiamo fare una partita giusta sotto tutti i punti di vista».

Possiamo aspettarci del turnover?

«La partita più importante è quella di domani. Poi dopo quella di domani vedremo chi sarà in grado di giocare contro la Lazio. Una vittoria ci farebbe fare un bel salto in avanti».

Vista la seconda parte di stagione ha qualche rammarico sul mercato di gennaio?

«Sicuramente nella seconda parte dovevamo fare meglio, ma abbiamo la possibilità di migliorare. Per il mercato ci pensa la società. Ora pensiamo alla partita di domani che sarà difficile e complicata».

Come commenta lo sfogo di Chiesa?

«Le difficoltà di Federico post infortunio sono normali. Ci sono stati anche degli sfoghi peggiori del suo. Chiesa è un giocatore molto importante per noi. Per domani devo decidere tra lui e Yildiz».

Quanto è distante il calcio italiano da quello europeo?

«Lo scorso anno l’Inter è andata in finale di Champions, la Roma di Europa League e noi siamo stati eliminati a tre minuti dalla fine. Nel finale di stagione una vittoria vale doppio, perchè ti fa fare un balzo importante in avanti. Domani giochiamo contro il Cagliari che lotta per salvarsi, poi Milan, Roma e Bologna. Domani dobbiamo lottare come loro per portare a casa il risultato».

Sta lavorando con la società per il futuro?

«In questo momento bisogna guardare ai nostri obiettivi. Ora stiamo lavorando per andare in Champions e qualificarci per la finale di Coppa Italia».

Vede delle analogie con i due anni in bianconero di Ranieri?

«Per quanto riguarda Ranieri ha ottenuto sempre risultati importanti dove ha lavorato. Quello che ha fatto in Inghilterra rimarrà unico. Quest’anno ha gestito bene il momento di difficoltà del Cagliari».

Chi vince la Champions?

«Sicuramente Real-Bayern sarà una bella sfida. Il Real è più forte, ma il Bayern in semifinale è rognoso».

