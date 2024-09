Ziliani: sconcertati dalle parole di Acerbi. È una vergogna

O il brasiliano s’inventa cose di punto in bianco, ma non sembra questo il caso; oppure Acerbi quella frase l’ha detta davvero

Il giornalista Paolo Ziliani su Twitter commenta accaduto durante la gara tra l’Inter e il Napoli. Il difensore azzurro, Juan Jesus, si rivolge al direttore di gara La Penna per riferire le offese assiste ricevute in campo da Acerbi: “Ha detto: sei un negro”. Poi lo stesso difensore del Napoli a fine gara a Dazn non vuole fare polemica né riferire le parole considerando l’episodio chiuso alla fine della partita

Juan Jesus dice: “Ha detto: sei un negro. E questo non va bene. Non va bene”. Ora, premesso che Juan Jesus a fine partita ha detto che quel che accade in campo rimane in campo, e va a suo onore, delle due l’una: o il brasiliano s’inventa cose di punto in bianco, ma non sembra questo il caso; oppure Acerbi quella frase l’ha detta davvero – come l’atteggiamento degli interisti e dello stesso Acerbi nel successivo chiarimento ha lasciato intendere – e allora c’è solo da rimanere sconcertati. Questa, se davvero è accaduta, è una vergogna.

Juan Jesus dice: “Ha detto: sei un negro. E questo non va bene. Non va bene”. Ora, premesso che Juan Jesus a fine partita ha detto che quel che accade in campo rimane in campo, e va a suo onore, delle due l’una: o il brasiliano s’inventa cose di punto in bianco, ma non sembra… https://t.co/lyRft6t3yR — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 17, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata