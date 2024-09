Ziliani esalta Calzona: «Ha vinto contro la Juventus con un rigore e due espulsioni in meno»

“Vincere con un rigore non dato dopo due minuti e due juventini (Cambiaso e Bremer) che avrebbero dovuto essere espulsi, significa che habemus papam”

Serata intensa per Paolo Ziliani che ha commentato sui social la sfida tra Napoli e Juventus. Il giornalista aveva già pronosticato un arbitraggio non favorevole agli azzurri dopo le parole del presidente De Laurentiis contro la Juventus e gli arbitri. Nel post partita Ziliani ha esaltato la vittoria del Napoli e soprattuto l’apporto di Calzona che è riuscito, a suo dire, in un’impresa, cioè vincere contro la Juve seppur penalizzato da alcune decisioni arbitrali

Grande vittoria di Calzona

Al termine della partita ha infatti commentato la vittoria del Napoli così:

Beh, riuscire a vincere una partita in cui non ti hanno dato un rigore dopo due minuti, in cui due juventini (Cambiaso e Bremer) avrebbero dovuto essere espulsi e che a pochi minuti dalla fine era tornata in parità, e farlo con gran gioco e ripresentando un Kvaratskhelia formato 2022-23, significa solo una cosa: habemus papam (leggi: allenatore). Bravissimo Calzona (in Champions si va anche col quinto posto, Bologna, Roma e Atalanta non saranno d’accordo, ma si può fare)

Il rigore negato al Napoli

Due minuti e già un rigore netto negato al Napoli, lo stesso della partita d’andata, Cambiaso che abbraccia, trattiene e butta giù Kvaratskhelia disinteressandosi del tutto del pallone. Al VAR Irrati, quello che non disse nulla quando Calvarese fischiò il grottesco rigore Cuadrado-Perisic che costò al Napoli la Champions e almeno 50-60 milioni, dice a Mariani di andare avanti, tutto regolare. Come noto, quest’anno è severamente vietato fischiare un rigore contro la Juventus: ce ne sono stati almeno 7, netti, tutti abbuonati.

