Xavi: «Col Napoli ci è andata bene. Se avessero segnato di testa (Lindstrom), staremmo parlando d’altro»

In conferenza: «Questo dimostra che il calcio è ingiusto. Anche l’allenatore del Napoli ha fatto dei cambiamenti che non hanno funzionato»

Xavi parla in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Barcellona. Il tecnico blaugrana si sofferma sul sorteggio Champions, la partita contro il Napoli e le critiche ricevute.

Sulla stampa francese, che vede il Psg favorito in Champions

«Sì, sono favoriti. Nella storia abbiamo più Champions di loro, ma ora sono in una situazione migliore, con più budget. Con un po’ di speranza e voglia di passare, non ci batteranno. Abbiamo vissuto uno dei momenti più difficili, ma è facile parlare e ancor meno fare, quindi dobbiamo parlare in campo e mostrare lì il nostro talento e il nostro valore».

Su Joao Felix

«E’ un grande giocatore. Ha la possibilità di fare una grande partita in un ambiente difficile. E’ un’occasione per dare il meglio di sé, lo è tutti, e prendersi i 3 punti».

Su Cubarsì e la nazionale:

«Speriamo che con Pau non succeda quello che è successo con Pedri. E’ al livello della nazionale. Luis de la Fuente è molto coraggioso a scegliere lui e Lamine, e sono molto felice per Pau».

Xavi: «Delle critiche ho già parlato, l’altro giorno è andato tutto bene»

Sulle critiche e il lavoro fatto per battere il Napoli

«Ci siamo concentrati sulla partita importante e siamo arrivati ai quarti. Ho già parlato delle critiche e ho detto quello che penso su qualcosa di specifico. Tutto è andato bene l’altro giorno».

Sulla partita giocata contro il Napoli

«E’ andata bene, ma poteva andare anche male. Se avessero segnato di testa avrebbero segnato il gol del 2-2 e forse non avremmo passato il ​​turno. Ecco quanto è ingiusto il calcio. Anche l’allenatore del Napoli ha fatto dei cambiamenti e non hanno funzionato. Siamo felici. È stata una notte magica a Montjuïc».

Su Ferran Torres e Marcos Alonso

«Domani forniremo la lista (ndr dei convocati) e saranno entrambi nella lista».

Il contributo dei giovani

«Lo vediamo tutti ed è sorprendente. Abbiamo un Barça molto giovane e inesperto, ma molto coraggioso. Lamine e Pau fanno la differenza in una squadra come il Barça. Luis Enrique e la sua squadra vedranno che abbiamo inesperienza, ma abbiamo speranza e fiducia di poter essere competitivi. Luis Enrique è uno dei migliori allenatori d’Europa e il Psg una delle migliori squadre».

Su Koundé:

«La scorsa stagione era ad ottimi livelli in questo ruolo. Si sta adattando molto bene. Difende molto bene. Per me averlo è una tranquillità assoluta».

L’uomre dopo il passaggio ai quarti

«Vedo eccitazione ed è molto positivo. A livello economico e sportivo il passaggio contro il Napoli ci dà stabilità».

