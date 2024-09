Vasseur l’ottimista: «Abbiamo chiuso a due secondi da Perez, va bene»

Al termine del Gp del Bahrain: «Siamo all’altezza delle aspettative in qualifica, in gara abbiamo recuperato anche se non possiamo essere soddisfatti»

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, ha parlato al termine del gp del Bahrain della prestazione di Sainz e Leclerc:

«Ci aspettavamo di meglio, ma considerando tutto è un buon risultato. Non ci aspettavamo il problema con i freni di Leclerc, Sainz ha rimontato e lottato con Perez. Sapevamo della differenza gomme e volevamo mettere pressione, ma non è stato abbastanza. Abbiamo chiuso a due secondi da Perez, va bene. Per Leclerc 20 giri difficili, ma ha fatto un buon lavoro portando a casa i punti del quarto posto in queste circostanze. Verstappen? È stato talmente avanti che ha spinto e risparmiato batteria, ma nei 57 giri ha fatto tanto. È andata meglio dello scorso anno, ma siamo a 4-5 decimi al giro dietro».

Vasseur: «Arabia? Sarà una gara completamente diversa»

Il team principal Ferrari, Frédéric Vasseur, ha poi continuato:

«Arabia? Sarà una gara completamente diversa, non c’è degrado e avremo le gomme soft per ripartire da zero. Siamo all’altezza delle aspettative in qualifica, in gara abbiamo recuperato anche se non possiamo essere soddisfatti. La partenza è comunque buona. Non siamo partiti bene rispetto alla Red Bull, ma meglio dello scorso anno. Se confermiamo il passo avanti sarà possibile lottare questa stagione. Oggi siamo stati davanti a Mercedes, settimana prossima si riparte da zero. Spero però che la nostra lotta sia con Red Bull».

Torna la F1 ma è tutto come prima: vince Verstappen, Sainz più forte di Leclerc

Primo Gran Premio della nuova stagione, ma di veramente nuovo c’è molto poco. In Bahrain vince ancora Verstappen. Poi Perez e Sainz. Leclerc, che partiva dalla seconda posizione, prova a insidiare al via l’olandese. Max però si difende in maniera molto dura ma anche molto sportiva. Da lì in poi è monologo Red Bull. Il monegasco finisce quarto.

La scuderia austriaca non ha minimamente risentito delle voci extra-pista. Sul finale si sono anche concessi un pit stop di 2,2 secondi a gara già ampiamente in cassaforte. La gara è dietro le monoposto ideate da Adrian Newey.

Dopo il buon avvio di Lecler, iniziano i primi problemi per il monegasco (problema ai freni). In pochi giri vede sfilare davanti a sé prima il compagno di squadra Sainz e poi anche la Mercedes Russell. Lo spagnolo della Ferrari da separato in casa conquista il terzo posto. Una gara semplicemente perfetta la sua (al netto delle Red Bull che dovrebbero gareggiare in un campionato a parte). Prima sfida a duello Leclerc e lo vince, poi fa secco anche Russell e si piazza in terza posizione fino alla fine della gara. Verso la fine tenta anche l’attacco a Perez, in seconda posizione.

F1, l’ordine d’arrivo del gp del Bahrein

Verstappen (Red Bull) Perez (Red Bull) Sainz (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Russell (Mercedes) Norris (McLaren) Hamilton (Mercedes) Piastri (McLaren) Alonso (Aston Martin) Stroll (Aston Martin)

