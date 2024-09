Torna la F1 ma è tutto come prima: vince Verstappen, Sainz più forte di Leclerc

Prova di forza di Sainz su Leclerc che guida tutto il gp con un problema ai freni. Hamilton chiude la gara in settima posizione

Primo Gran Premio della nuova stagione, ma di veramente nuovo c’è molto poco. In Bahrain vince ancora Verstappen. Poi Perez e Sainz. Leclerc, che partiva dalla seconda posizione, prova a insidiare al via l’olandese. Max però si difende in maniera molto dura ma anche molto sportiva. Da lì in poi è monologo Red Bull. Il monegasco finisce quarto.

La scuderia austriaca non ha minimamente risentito delle voci extra-pista. Sul finale si sono anche concessi un pit stop di 2,2 secondi a gara già ampiamente in cassaforte. La gara è dietro le monoposto ideate da Adrian Newey.

Dopo il buon avvio di Lecler, iniziano i primi problemi per il monegasco (problema ai freni). In pochi giri vede sfilare davanti a sé prima il compagno di squadra Sainz e poi anche la Mercedes Russell. Lo spagnolo della Ferrari da separato in casa conquista il terzo posto. Una gara semplicemente perfetta la sua (al netto delle Red Bull che dovrebbero gareggiare in un campionato a parte). Prima sfida a duello Leclerc e lo vince, poi fa secco anche Russell e si piazza in terza posizione fino alla fine della gara. Verso la fine tenta anche l’attacco a Perez, in seconda posizione.

La prima gara della stagione è andata in archivio. L’unico verdetto possibile riguarda le Red Bull. Se anche dovessero far fuori Horner, la squadra non ne risentirà di certo. Per le Ferrari si può parlare di passo avanti rispetto alla passata stagione. Oggi i detrattori di Sainz dovranno stare in silenzio dopo la prova di forza su Leclerc. Hamilton anonimo, chiude in settima posizione.

F1, l’ordine d’arrivo del gp del Bahrein: vince Verstappen

Verstappen (Red Bull) Perez (Red Bull) Sainz (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Russell (Mercedes) Norris (McLaren) Hamilton (Mercedes) Piastri (McLaren) Alonso (Aston Martin) Stroll (Aston Martin)

ilnapolista © riproduzione riservata