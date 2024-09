Ugolini (Sky): «Ngonge sta recuperando, Osimhen sta bene ma è molto stanco»

Rrahmani è ancora da monitorare per un fastidio muscolare, mentre Cajuste resterà ancora fuori contro il Torino.

Il giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport ha parlato della situazione infortuni del Napoli, tra cui Ngonge e Osimhen:

«Ngonge è sulla strada del recupero, oggi ha svolto parte della seduta in gruppo e dovrebbe essere a disposizione di Calzona contro il Torino. Assente Osimhen che è rimasto in palestra. Nessun allarme però per il nigeriano. Da monitorare Rrahmani, ha un fastidio muscolare. Out anche Cajuste. Oggi Osimhen non si è allenato, ma nessun allarme. Sta bene, è solo molto stanco. Calzona deciderà se schierarlo dal primo minuto contro il Torino; c’è una gestione verso il giocatore in vista del match contro il Barcellona».

Osimhen rischia di non giocare contro il Torino

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

In via di recupero Rrahmani, Ngonge e Cajuste che hanno lavorato ancora a parte.

Intanto è arrivata anche una buona notizia sempre relativa a Osimhen, la Nigeria ha infatti annullato l’amichevole in programma il 26 marzo contro l’Argentina. La Federazione africana organizzerà altri impegni in Europa. In questo modo Osimhen si eviterà dei lunghi voli in aereo e potrà tornare prima e con meno fatiche a Castel Volturno.

Ngonge potrebbe essere convocato contro il Torino. Ha saltato l’andata col Barcellona

Il Napoli ha pubblicato la lista dei convocati per l’andata degli ottavi di finale di Champions. Al Maradona arriva il Barcellona di Xavi, il Napoli chiamato al riscatto dopo i risultati deludenti e l’esonero di Mazzarri. Calzona ha diretto il primo allenamento e oggi ha fatto le sue prime scelte. Manca Ngonge tra i convocati che si è allenato a parte. C’è Osimhen e ritorna anche Juan Jesus.

