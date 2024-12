Napoli-Barcellona, Calzona costretto a rinunciare a Ngonge: fuori dai convocati

Il belga ieri si è allenato a parte. Tra i convocati ritorna Osimhen, l’attaccante era stato escluso nell’ultima partita di campionato

Napoli-Barcellona, i convocati di Calzona: out Ngonge

Il Napoli ha appena pubblicato la lista dei convocati per la partita di questa sera, andata degli ottavi di finale di Champions. Al Maradona arriva il Barcellona di Xavi, il Napoli chiamato al riscatto dopo i risultati deludenti e l’esonero di Mazzarri. Calzona ieri ha diretto il primo allenamento e oggi ha fatto le sue prime scelte. Manca Ngonge tra i convocati che ieri si è allenato a parte. C’è Osimhen e ritorna anche Juan Jesus.

I convocati per Napoli-Barcellona

Sono 21 i calciatori convocati del Napoli.

Portieri: Meret, Gollini, Nikita.

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traoré, Lobotka, Lindstrom

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen

Napoli, il primo allenamento di Calzona. Ngonge ha svolto parte dell’allenamento a parte

In diretta su Sky Sport si segue il primo allenamento del Napoli diretto da Francesco Calzona. L’allenamento era previsto per le 14, è slittato di qualche minuto. Gianluca di Marzio e Massimo Ugolini commentano insieme

«Due ore fa è arrivato Calzona e mezz’ora fa il presidente De Laurentiis. L’allenamento non è ancora iniziato perché il presidente sta presentando Calzona alla squadra»

Sul ritorno di Sinatti «Un ritorno importante quello di Sinatti che non aveva accettato la convivenza del preparatore di Garcia. Si deve ricordare che nelle ultime 7 stagioni il Napoli era stata la squadra ad avere meno infortuni fisici»

Su Hamsik «Hamsik non farà parte dello staff perché si sta ritagliando un ruolo importante nella Nazionale»

Calzona è sceso in campo, mentre la squadra fa i primi riscaldamenti in vista della rifinitura.

Di Marzio: «Gli sguardi e i volti dei calciatori fanno vedere una ritrovata serenità»

«Ngonge si allena parte, bisognerà vedere se sarà a disposizione per la gara contro il Barcellona, ma è presto per pensare alla formazione»

Ugolini: «Tornerà centrale la figura di Lobotka che Calzona conosce bene ed è stato uno degli uomini chiave della vittoria del terzo scudetto»

Napoli-Barcellona, le probabili: Cajuste titolare, i blaugrana si coprono col 4-4-2

Il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport riportano quello che potrebbe essere l’undici titolare di questa sera: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Il centrocampista svedese arrivato nel mercato estivo è al momento in vantaggio su Hamed Traoré per un posto da titolare.

Per il Barcellona, il quotidiano catalano Sport scrive di un insolito 4-4-2, che andrebbe a sostituire il 4-4-3; questo per dare maggior copertura ed evitare meno ripartenze possibili degli azzurri. I blaugrana si sistemerebbero in campo in questo modo: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski.

