Quando Kvara segna o fa assist, il Napoli vince sempre: è successo già in 28 partite (Gazzetta)

Kvara ha entusiasmato tutti i napoletani domenica sera con il suo gol contro la Juventus e ancora di più per la sua esultanza, carica di soddisfazione che ha restituito al Napoli la dignità di affrontare e battere qualsiasi squadra.

Kvara è tornato, anche lui, come tutti nel Napoli, ha avuto un momento buio, fatto di incertezza e irritazione, in cui non si riusciva a vedere la luce alla fine del tunnel. Per fortuna sembra passato, o almeno lo è per adesso. Ora bisogna pensare al futuro e il futuro dell’attaccante georgiano dovrebbe essere in azzurro, almeno così ha fatto capire lui, in attesa che il Napoli si muova per adeguare il suo contratto e il suo ingaggio. Intanto Khvicha ha lasciato il suo segno tangibile in campo, come dimostra una statistica riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport

Kvara, uomo partita del Napoli

“Osimhen è più abituato a vestire i panni dell’uomo copertina, ma analizzando i numeri c’è un dato spaventoso che racconta bene quanto Kvara sia fondamentale per il Napoli: da quando, sono 28 le partite in cui Kvaratskhelia ha messo il timbro sul match realizzando almeno un gol o un assist (diverse in cui ha fatto entrambe le cose), e in tutte queste partite il Napoli ha trovato la vittoria. In pratica il Napoli viaggia col 100 per cento di successi quando Khvicha partecipa a una rete. E Kvara è pronto a raccogliere l’eredità di Victor e seguire l’esempio dell’amico Leao, che ha aspettato il Milan, anche in segno di gratitudine. Napoli è la sua casa e ha ancora tanto da regalare al popolo azzurro. Ora tocca al club riconoscerne il valore e trattarlo per quello che è: un gioiello raro, da proteggere finché si avrà la forza di farlo”.

