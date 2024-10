Prandelli: «Se non avessi allenato l’Italia, avrei sicuramente scelto il Napoli»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Soprattutto quando diedi disponibilità per la Nazionale. Avevo già stretto la mano al presidente federale»

Cesare Prandelli, ex ct dell’Italia, intervenuto a Kiss Kiss Napoli svelando anche un retroscena su un suo possibile arrivo a Napoli.

Prandelli: «Non sono mai arrivato al Napoli nonostante il pressing di De Laurentiis»

A Kiss Kiss Napoli, Prandelli ha parlato della situazione del Napoli:

«Napoli? Singolarmente erano tutti buoni giocatori, ma l’anima era sicuramente la coscienza calcistica del gruppo. L’allenamento quotidiano sulle trame di gioco se non lo fai diventa un problema poi in partita».

Poi la rivelazione sul suo passato

«Non sono mai arrivato al Napoli nonostante il pressing di De Laurentiis, soprattutto quando diedi disponibilità per la Nazionale. Napoli è una piazza straordinaria, ma avevo già stretto la mano al presidente federale e non mi sono rimangiato la parola. Se non avessi allenato l’Italia in quel periodo avrei sicuramente scelto il Napoli».

«La sensazione è che i giocatori del Napoli pensino prima all’io che al noi» (3 gennaio)

Cesare Prandelli, ex ct della nazionale, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato degli Europei che si giocheranno in estate e della corsa scudetto.

In Champions c’è anche il Napoli, che sta vivendo una annata difficile.

«È incredibile. Dopo la scorsa stagione, ero convinto che il Napoli fosse destinato a dominare in Italia per due-tre anni e invece… Certo, gli azzurri hanno perso Giuntoli e Spalletti, ma credo che il problema sia innanzitutto nei giocatori: da fuori la sensazione è che pensino prima all’io che al noi. Eppure la rosa avrebbe tutto per tornare ai vertici e giocarsela anche contro il Barcellona in Europa».

ilnapolista © riproduzione riservata