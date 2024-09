Napoli prima per i ricavi Champions 2024. Circa 70 milioni

Calcio e Finanza ha calcolato i ricavi definitivi delle tre italiane impegnate in Champions quest’anno. Il Napoli supera la Lazio e il Milan

Quest’anno le italiane non hanno avuto fortuna in Champions, se vogliamo dirla così. Fatto sta che nessuna delle squadre impegnate è andata oltre gli ottavi dei finale dove sono uscite Napoli, Lazio e Inter. Discorso molto diverso da quello della passata stagione in cui l’Italia portò due squadre in semifinale e una in finale.

Calcio e Finanza stimato i ricavi definitivi delle quattro società italiane impegnate in Champions.

Ricavi Champions Napoli

“Il Napoli è il club che ha incassato più di tutti nel percorso: poco meno di 70 milioni di euro. I partenopei sono stati spinti dal ranking storico più alto tra le italiane e dalla prima quota di market pool, incassata grazie al primo posto del campionato 2022/23”.

Ci sono poi l’Inter a quota 65 milioni e la Lazio con 60 milioni, fanalino di cosa, per dire, al Milan che porta a casa solo 50 milioni.

Diverso il discorso della passata stagione in cui tra Napoli, Juventus e Milan si erano incassati circa 216 milioni di euro. Il Napoli ne incassò 78 milioni di euro, il Milan 85 e la Juve 53.

