Napoli-Juventus, i convocati: mancano Ngonge e Cajuste

Lo svedese ha subito una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Ngonge ha un problema muscolare

Questa sera Napoli-Juventus. I convocati di Calzona per la partita di questa sera. Gli unici assenti sono Cajuste e Ngonge. Lo svedese alle prese con un problema muscolare alla coscia, il belga sta ancora recuperando dall’infortunio.

I convocati per Napoli-Juventus: solo due assenti nel Napoli

Portieri: Meret Alex, Contini Nikita, Gollini Pierluigi.

Difensori: Di Lorenzo Giovanni, Mazzocchi Pasquale, Mario Rui, Natan, Ostigard Leo, Juan Jesus, Rrahmani Amir, Olivera Mathias

Centrocampisti: Anguissa Frank, Zielinski Piotr, Dendoncker Leander, Traoré Hamed Junior, Lobotka Stanislav, Lindstrom Jesper

Attaccanti: Politano Matteo, Kvaratskhelia Khvicha, Simeone Giovanni, Raspadori Giacomo, Osimhen Victor

Cajuste può farcela per il Barcellona. Ngonge rientra col Torino (Corsport)

Il Napoli aveva s disposizione, forse per la prima volta da inizio stagione tutto l’organico e invece sono arrivati altri due infortuni a impensierire il tecnico accuro. Ngonge e Cajuste saranno fermi per un po’. Entrambi salteranno la sfida contro la Juventus di domenica sera e potrebbero non farcela neanche per il Barcellona in Champions. Il Corriere dello Sport parla oggi dei tempi di recupero per entrambi.

Il centrocampista svedese, alle prese con cicli di terapie già dopo il Cagliari, è stato sottoposto a una serie di esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. La missione, ai limiti del possibile, è recuperarlo in tempo per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barca, in programma in Spagna il 12 marzo.

Ngonge, prima fermato da un trauma a un ginocchio e poi da un problema muscolare, ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra: dovrebbe tornare a disposizione venerdì prossimo per la sfida con il Torino.

ilnapolista © riproduzione riservata