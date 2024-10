Koopmeiners sottoposto a terapie: potrebbe esserci contro il Napoli (Tmw)

Più complicato, invece, il rientro di De Ketelaere. Il Napoli affronterà l’Atalanta sabato 30 marzo alle 12:30.

Il centrocampista olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners potrebbe riuscire ad esserci per il match contro il Napoli, previsto per sabato 30 marzo alle 12:30. Tuttomercatoweb scrive:

Il centrocampista olandese, secondo quanto fa sapere la società nerazzurra, ha accusato dei postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro. Il giocatore si è sottoposto a terapie: per quanto riguarda i tempi di rientro, potrebbe recuperare già per la gara contro il Napoli, ma sarà valutato nei prossimi giorni. Più lungo il percorso di De Ketelaere.

L’infortunio di Koopmeiners

Per l’Atalanta è una brutta notizia, per il Napoli una buona. Teun Koopmeiner si è fatto male con l’Olanda e potrebbe saltare la partita di sabato contro gli azzurri di Calzona. Secondo il comunicato della nazionale olandese, il centrocampista non giocherà l’amichevole contro la Germania. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Koopmeiners ha giocato durante l’amichevole contro la Scozia finita 4-0 per gli Oranje. All’82’ però è uscito dal campo per un problema fisico.

L’ex intermediario Morabito sull’olandese: «È stato vicinissimo al Napoli»

A Radio Crc:

«La situazione del Napoli la sento molto simile a tante altre. Il Milan non si sa se confermerà Pioli, c’è un po’ di maretta nella società, la stessa Roma che non ha preso ancora il direttore, anche la Juve è in fase di cambiamento. Pioli ha fatto talmente bene a Milano che non capisco perché metterlo in discussione, l’allenatore nuovo comporta un mercato diverso ma c’è questa smania di cambiare. Il Napoli deve cercare di finire al meglio questa stagione e centrare l’Europa».

«Koopmeiners è stato vicinissimo al Napoli, ma alla fine non lo prese perché dovevano andare via calciatori come Fabian Ruiz che poi ritardò la cessione e Giuntoli disperato cercava di temporeggiare perché a Bergamo erano in dirittura di arrivo. Anche Spalletti premeva per averlo. Non so se Giuntoli riuscirà a prenderlo ora alla Juve. Osimhen l’anno scorso aveva un mercato, quest’anno ne ha uno diverso».

