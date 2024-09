Immobile vittima di un’altra aggressione, verbale e fisica (CorSport)

Con lui erano presenti anche la moglie Jessica e il figlio. L’avvocato: “vittima dell’istigazione all’odio messa in atto e sostenuta da stampa e giornalisti”

Ciro Immobile sta vivendo a Roma forse il suo momento peggiore. Dopo le dimissioni di Sarri e le parole di Lotito al Tg1, il capitano della Lazio è stato vittima di alcune aggressione da parte di “tifosi”. L’accusa rivolta ad Immobile è di aver tradito il suo ex allenatore.

Come riporta il Corriere dello Sport, questa mattina, il calciatore è stato vittima di un’aggressione davanti la scuola del figlio.

“Il capitano della Lazio è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di persone davanti all’istituto scolastico del figlio, nella mattinata di venerdì 15 marzo. Con lui erano presenti anche la moglie Jessica e il figlio Mattia di quattro anni. Un episodio che ha scosso il centravanti biancoceleste, che ha dato mandato ai suoi legali di agire oggi stesso in sede penale nei confronti di chi si è reso protagonista di «affermazioni gravemente diffamatorie e quindi lesive dell’immagine professionale e personale dell’atleta»”.

Secondo i legali del calciatore, tutto si è verificato “in seguito all’istigazione all’odio messa in atto e sostenuta da alcuni mezzi stampa e giornalisti attraverso i propri canali social che hanno diffuso parole d’odio nei confronti di Ciro Immobile, riportando inoltre ricostruzioni non inerenti alla realtà“.

Immobile e la moglie insultati per strada a Roma, anche davanti al figlio di 4 anni. Lo scrive l’edizione romana di Repubblica.

In tanti gli stanno esprimendo solidarietà, affetto e vicinanza per gli attacchi social che sta ricevendo dopo le dimissioni di Sarri, ma la situazione ambientale per Ciro Immobile resta complicata. Il capitano- goleador, 206 reti con la Lazio ( è il capocannoniere all- time della società), ha subito pesanti aggressioni verbali in questi giorni: è successo ( anche) mercoledì mentre era in auto con il figlio Mattia, 4 anni e mezzo, nel quartiere Fleming. Un uomo è sceso dalla macchina e lo ha insultato, nonostante la presenza del piccolo. Stessa cosa è accaduta ieri alla moglie Jessica.

Insomma la situazione sta tracimando pericolosamente: non è più qualcosa di circoscritto agli haters dei social o sul web o nelle radio, adesso addirittura Immobile e la moglie subiscono attacchi e ricevono minacce per strada, in giro, mentre sono con i loro figli. E mai Ciro avrebbe pensato di vivere una cosa del genere da parte dei tifosi della Lazio, anche se i suoi “ contestatori” restano una minoranza, alimentata dalla dichiarazione di Lotito al Tg1: «Sarri è stato tradito dai comportamenti striscianti di alcune persone. Ora per la squadra non ci sono più alibi » . Il presidente in pratica ha scaricato sul gruppo, in particolare sui senatori, la responsabilità del fallimento in campionato.

