De Laurentiis sull’orlo di una crisi di nervi, la stagione è stata un duro ridimensionamento (Zambardino)

L’impressione è che il presidente abbia voluto tenere l’ambiente sotto stress perché si discutesse di tutto ma non dei risultati

De Laurentiis sull’orlo di una crisi di nervi, la stagione è stata un duro ridimensionamento. Lo scrive Vittorio Zambardino per il Corriere del Mezzogiorno.

Signori, avviarsi all’uscita in modo ordinato, lo spettacolo è finito. Niente quarti, niente mondiale per club. Non sarà la Champions a riscattare la stagione nera del Napoli. Gli errori di questi mesi scendono nell’imbuto del risultato e fanno piangere.

Deve finire questo anno maledetto. Vigilia dominata dai malumori. Prima l’episodio dello “spintone” presidenziale all’operatore televisivo e il litigio con Sky. Una società con i nervi esposti e sull’orlo di una crisi di nervi.

L’impressione è che De Laurentiis abbia voluto tenere l’ambiente sotto perenne stress perché si discutesse di tutto ma non dei risultati. Manovre di diversione, perché l’ambiente non concentri la sua attenzione su questa stagione di imprevisto e doloroso declino che apre un corso penitenziale nella vita del club, un duro ridimensionamento.

De Laurentiis, in arrivo pesante multa Uefa. Vuole giornalisti napoletani e tifosi per le interviste (Repubblica)

Si potrebbe chiamare l’ “Editto catalano” quello varato de De Laurentiis prima della conferenza stampa Uefa alla vigilia di Barcellona-Napoli. Quello che è successo tra il presidente del Napoli e Sky ha ormai fatto il giro del globo. Chiunque abbia visto quelle immagini (con l’interruzione dell’intervista con Sky Sport e la spinta al cameraman), avrà avuto la faccia di Politano. A metà tra il sorriso beffardo, l’imbarazzo e l’incredulità. Ma la Uefa questa volta non lascerà passare quanto successo. Anche perché De Laurentiis è arrivato appunto ad alzare le mani a un cameramen. Presto arriverà una multa pesante. Lo scrive Repubblica.

Scrive il quotidiano:

“L’Uefa non lascerà passare quanto avvenuto l’altra sera. Per Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è in arrivo una sanzione. Si parla di una forte multa, consistente. Sky era infatti assolutamente autorizzata a fare interviste ai giocatori del Napoli post conferenza stampa e l’irruzione del presidente con tutto quello che ne è seguito lo ha impedito. Sorprendente il motivo: il presidente vorrebbe che i suoi giocatori fossero d’ora in poi intervistati solo da giornalisti napoletani e tifosi del Napoli“.

Prima l’abolizione delle conferenze pre-partita, poi il divieto di parlare con Dazn. “Una caduta di stile dopo l’altra, stavolta plateale e internazionale“.

ilnapolista © riproduzione riservata