Champions, il Napoli ha già portato a casa 67 milioni (Repubblica)

Champions, il Napoli ha già portato a casa 67 milioni. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Il Napoli ha già portato a casa, al netto ovviamente degli incassi dello stadio Maradona, la cifra cospicua di 67 milioni di euro. I primi quindici milioni sono stati garantiti dalla qualificazione alla Champions, poi ne sono arrivati altri 22 per il ranking degli ultimi anni, un vero e proprio punto di forza del Napoli di De Laurentiis. La vocazione europea è una costante dal 2010. Da allora gli azzurri si sono sempre qualificati e per questo motivo il presidente ha optato per il terzo allenatore della stagione ( Calzona) per non compromettere la possibilità di risalire in campionato. Il Napoli ha poi incassato 6,8 milioni dalla prima parte del market pool ( basata sui risultati dell’ultima serie A che è stata conquistata dagli azzurri) e altri 3 sono garantiti dal numero di partite giocate in Champions. Il Napoli ha incassato altri 10 milioni per il cammino nel girone di Champions e altrettanti per aver centrato gli ottavi di finale. Il totale è facile da calcolare e in palio ci sono altri 10 milioni per la qualificazione ai quarti. Una vera e propria cascata di soldi che sono fondamentali per una società che si autofinanzia.

Oltre la Champions, il premio per il Mondiale per club (Corsport)

Mondiale per club, De Laurentiis ha promesso un premio da 10 milioni in caso di qualificazione. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

De Laurentiis tiene moltissimo a giocare il Mondiale, è anche pronto a valutare un’azione legale per far valere i propri diritti rispetto alla Juve sulla base dell’ultima penalizzazione in A, ma per il momento ha deciso di puntare tutto sui suoi ragazzi. Sul Napoli: e così ha promesso alla squadra un premio da 10 milioni di euro in caso di ingresso nella Coppa del Mondo per club. Più o meno quanto incasserebbe andando ai quarti (10,6 milioni).

Un maxi bonus iridato strettamente connesso con il passaggio del turno in Champions: bisognerà cominciare a trovare l’America già in Spagna.

Napoli e Mondiale per Club, a che punto è la situazione?

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, all’evento Business of Football Summit, aveva detto: «La Juve è stata eliminata dalle coppe, non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli». Una dichiarazione pesante a cui sembra aver replicato Gianni Infantino, Presidente Fifa, con un comunicato ufficiale del massimo organo mondiale del calcio che tenta di far chiarezza sulla questione: “la Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club 2025 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire questo mese in Europa”.

Ad oggi solo l’Inter tra le italiane è certa della sua partecipazione al Mondiale per Club del 2025. Poi dovrebbe esserci un’altra tra Juventus, Napoli. Non è più in corsa la Lazio dal momento che i biancocelesti sono stati eliminati ieri sera dal Bayern Monaco.

