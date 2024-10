Castellacci: «Difficile vedere Kvaratskhelia in campo contro l’Atalanta»

A radio Kiss Kiss: «Immagino che ora farà tutte le pratiche fisioterapiche. Sciogliere una forte contrattura in due giorni non è facile»

Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss sull’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia:

«Se si tratta di una forte contrattura diventa difficile vedere Kvaratskhelia in campo sabato contro l’Atalanta, anche perché potrebbe esserci il grande timore che la contrattura possa diventare qualcosa di più, come uno stiramento».

Castellacci: «Sciogliere una forte contrattura in due giorni non è facile»

Le parole del dottor Castellacci:

«Immagino che ora farà tutte le pratiche fisioterapiche, ma sciogliere una forte contrattura in due giorni non è facile. Starà al ragazzo dire come si sentirà a poche ore dalla partita e al medico sociale decidere se varrà la pena o no rischiare. Io penso che abbia poche chance di recuperare per il match con gli orobici”, sono le conclusioni dell’ex medico della Nazionale».

Kvaratskhelia, contrattura dell’adduttore della coscia sinistra: ha iniziato le terapie

Stamani è rientrato a Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo la qualificazione a Euro 2024 con la sua Georgia. L’attaccante aveva subito un infortunio nei tempi supplementari e aveva dovuto lasciare il campo contro la Grecia.

Si è sottoposto agli accertamenti ed è arrivato il referto medico

Nel report dell’allenamento si apprende:

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le Nazionali. Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra.

