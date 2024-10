L’allenatore part-time è come il supplente che prende la classe a metà anno e non ricorda nemmeno i nomi degli alunni

Calzona ha allenato con i droni e questi sono i risultati

😬L’allenatore part-time è come il supplente che prende la classe a metà anno e gli assegna solo compiti da fare a casa. In aula non ricorda nemmeno i nomi degli alunni.

🤔 L’Atalanta la gioca come una finale; noi come un tressette in famiglia gonfi di cibo e sbadigli

😳Se Kvara è mezzo Napoli, Meret è l’altra metà. Uno c’è l’altro no. Fine primo tempo 0-2.

Juan ancora stordito forse, ne regala uno.

🙄Imbarazzante come la questione di principio di una società autolesionista ci abbia privato dell’unica pepita tecnica della squadra. Entra Zielinski e qualcosa cambia. Due pali.

😱 Dove non arriva Hien, arriva Carnesecchi. Victor ci prova ma è solo rustico, ha perso la scintilla e il Napoli lui.

🥹Perché non gioca Ngonge dall’inizio? Perché si mortifica Raspadori? Chi tiene in mano i fili di questo scempio?

Calzona non ha preparato la partita

👊Sconfitta meritata, giusta, annunciata. Calzona non ha preparato la partita, ha allenato con i droni come se fosse il mago del calcio ed invece ha meno di dieci presenze in Serie A. Hanno ragione i tifosi. “Meritiamo di più,”

