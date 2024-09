Bearman potrebbe saltare la gavetta in F1 alla Haas, la Ferrari rischia di farselo soffiare (Telegraph)

La grande gara a Jeddah potrebbe proiettare il 18enne verso una macchina importante già l’anno prossimo: derby in Mercedes con Antonelli?

E ora? Che ne facciamo di Oliver Bearman? Il meraviglioso debutto in Ferrari nel Gran Premio dell’Arabia Saudita ha imposto il nome del 18enne inglese a tutta la Formula 1. E con 13 piloti su 20 in scadenza di contratto per il 2025, la sua prestazione a Jeddah lo ha messo in pole per un posto in griglia già dal prossimo Mondiale.

E’ un “problema” per la Ferrari, scrive il Telegraph. Perché “questa è stata probabilmente l’ultima gara in Ferrari di Bearman per diversi anni a venire, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che resteranno lì almeno fino al 2027 . Quindi, cosa deve fare il pilota britannico di Formula 1 più giovane di sempre per ottenere un posto sulla griglia del prossimo anno? E dove potrebbe finire?”

Frederic Vasseur ha detto che Bearman deve concentrarsi sulla Formula 2 e dimenticare presto il suo settimo posto in Arabia Saudita. “Prima di questo fine settimana – scrive il giornale inglese – una buona stagione in F2, magari anche vincendola, sarebbe stato un requisito per fare il passo verso una gara a tempo pieno. Dopo sabato, la serie F2, che è essenzialmente un’audizione di 28 gare per la F1, è ora molto meno importante“.

Barman non solo ha tenuto la macchina lontana dal muro di Jeddah, ma ha tenuto un ritmo di gara che non avrebbe disonorato Sainz. E insomma “c’è poco che Bearman possa dimostrare in F2 che non abbia fatto in F1. Ci saranno dubbi sulla sua idoneità ai massimi livelli solo se dovesse rovinare completamente la sua seconda stagione in F2”.

“Il percorso abituale per i piloti della Ferrari Academy come Bearman è quello di essere inseriti in un team-satellite che acquista motori Ferrari. Leclerc è stato un anno alla Sauber nel 2018, per esempio. Per Bearman si potrebbe essere la Haas. E’ già il loro pilota di riserva e l’anno scorso ha preso parte a due sessioni di prove libere.

Ma “l’opzione sensata non è necessariamente la migliore – continua il Telegraph – Ogni pilota vuole essere nell’auto più veloce possibile. Bearman e il suo management non dovrebbero puntare più in alto di una squadra che è arrivata decima nel 2023? E ora ci sarà sicuramente interesse da parte dei team più in alto in griglia. Il passaggio di Hamilton alla Ferrari ha fatto esplodere il mercato dei piloti e se Max Verstappen dovesse addirittura lasciare la Red Bull, ci sarebbero opportunità quasi ovunque. Dopotutto, sarebbe strano se i migliori team con posti vacanti non prendessero almeno in considerazione Bearman”.

“La Mercedes ha sicuramente un posto libero” E poi “Toto Wolff non vuole perdersi il prossimo Max Verstappen, dopo essersi fatto soffiare l’originale. Ha nella sua lista un altro giovanissimo: Andrea Kimi Antonelli. Antonelli e Bearman sono compagni di squadra alla Prema in F2″.

