Barcellona-Napoli, le ufficiali: giocano Mario Rui e Raphinha (al posto di Joao Felix)

Il Napoli conferma la formazione prevista con la novità Mario Rui. Nel Barça Cubarsì in difesa e Yamal in attacco.

Questa sera ci sarà Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Inizio previsto alle 21:00. L’andata era terminata 1-1 con i gol di Lewandowski e Osimhen. Ricordiamo che la regola dei gol in trasferta non vale più, quindi il match non terminerà fino a quando una delle due squadre non vincerà. Le formazioni ufficiali:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcellona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Christensen, Gundogan, Fermin; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

La partita tra Barcellona e Napoli, sarà trasmessa live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Federico Zancan.

Il match sarà però trasmesso anche in chiaro da Canale 5. In streaming invece sarà possibile seguire l’evento su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, Sky Go e Now,

La situazione degli azzurri per il Mondiale per club:

Deve vincere, il Napoli. Per avere buone chance di andare al Mondiale per Club (vero grande traguardo stagionale, con il suo tesoretto da 100 milioni di euro), al Napoli non basterebbe semplicemente passare il turno e andare ai quarti di Champions. Deve vincere a Barcellona nei 90 minuti, niente supplementari, niente rigori. Poi basterebbe (si fa per dire) un’altra vittoria ai quarti, e sarebbe qualificazione aritmetica.

Invece con i criteri di assegnazione dei punti, qualora il Napoli dovesse eliminare il Barcellona senza vincere. poi sarebbe costretto ad andare in semifinale di Champions, per accumulare i punti necessari a superare la Juventus nella corsa al Mondiale.

Se il Napoli passasse con un pareggio contro il Barcellona (con conseguente successo ai supplementari o ai calci di rigore), si porterebbe a 44 punti. In quel caso servirebbero ulteriori tre punti per agganciare la Juventus, che potrebbero arrivare solo con il passaggio alle semifinali di Champions. Una vittoria ai supplementari è considerata, ai fini del punteggio, come un pareggio.

