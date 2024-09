Barcellona, già si litiga per i box vip del futuro Camp Nou: Laporta vuole quintuplicare i prezzi

Il rischio è di finire in tribunale. Il prezzo minimo sarà di 5.500 euro, quello massimo di 23mila euro. Chi non accetta, si sposterà nelle gradinate laterale

Non è nemmeno stato inaugurato che sul nuovo Spotify Camp Nou ci sono già le prime polemiche. Il club ha incontrato negli scorsi giorni i soci titolari dei box Vip del vecchio stadio e che hanno già pagato l’abbonamento annuale. Secondo quanto scrive Relevo, il Barcellona però vorrebbe rivedere gli accordi e quintuplicarne il prezzo.

I posti riserviti ai soci Vip nel nuovo Cam Nou potrebbero costare il quintuplo rispetto al passato

Per spiegare meglio la situazione, Relevo racconta che “nel 1982, il presidente Núñez ampliò il Camp Nou e creò 40 palchi da 14 posti che furono affittati ai membri facoltosi. Il requisito era che solo gli abbonati, e non le aziende, potessero affittarlo per un prezzo non meglio definito. All’interno di ogni box poteva andare chiunque purché dietro pagamento dell’abbonamento annuale a questa zona Vip, e alcuni di loro all’epoca guadagnavano rivendendo quel diritto di preferenza“. In altri termini, una compravendita di pass e abbonamenti Vip al Camp Nou.

Ora però Laporta, presidente del Barça, vuole commercializzare questi pass Vip e non riservare più il diritto di acquisto ai soci. Già nel 2004 “Laporta propose di spostare i box in una zona diversa dello stadio oppure di aumentare il prezzo dell’abbonamento. Alcuni abbonati minacciarono azioni legali e il presidente rinunciò alla sua idea“.

Ad oggi, Laporta ha le stesse intenzioni di tempo fa. “Il club adesso è più deciso visto che sta nascendo lo stadio nuovo e considerate anche le esigenze finanziarie del Barcellona. I responsabili delle aree Vip hanno notato che i box sono scomparsi durante la ristrutturazione. Come risarcimento possono ottenere un abbonamento nella area laterale dello stadio. Allo stesso modo, il club ha spiegato che avrebbero mantenuto il loro diritto di preferenza pagando un posto in tribuna a partire da 5.500 euro, cinque volte di più di quanto pagavano in precedenza“.

Prima della ristrutturazione, i box erano 81 per un totale di 2.500 posti, mentre con il nuovo stadio ci saranno 97 tribune box e 9.400 posti. I prezzi varieranno da 5.500 euro (il più economico) a 23mila il più costoso: dipenderà dai servizi extra che vengono contrattati.

