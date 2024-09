Il Napoli metta sotto vetro Lobotka e Anguissa, altrimenti a Barcellona giocherà Calzona

L’infortunio di Cajuste riduce a quattro i centrocampisti arruolabili in Champions: Calzona dovrà scegliere tra Traoré e Lindstrom.

Napoli-Barcellona è di gran lunga la partita più importante della stagione. Una partita che, come in un videogioco, deciderà se il Napoli passerà al quadro successivo oppure se dovrà convivere con la scritta “game over”. Game over che equivarrebbe a dire addio al Mondiale per club e lascerebbe aperta solo la possibilità di agguantare il quarto posto (o forse anche il quinto) per giocare la prossima Champions.

Se invece il Napoli dovesse superare il quadro Barcellona, beh la situazione cambierebbe e non poco. Innanzitutto il Napoli sarebbe ancora in corsa per il Mondiale per club e poi potrebbe usufruire di un corridoio per le semifinali di Champions. Sarebbe un vero e proprio sliding doors, ci ritroveremmo a parlare d’altro. La stagione del Napoli cambierebbe improvvisamente verso.

Ma affinché il Napoli possa coltivare ambizioni per il ritorno degli ottavi di finale, è fondamentale mettere sotto vetro Lobotka e Anguissa che sono gli unici due centrocampisti di ruolo rimasti a Calzona per la Champions. Il terzo con ogni probabilitò sarebbe stato Cajuste che però si è infortunato e non ci sarà. Oltre a loro due il tecnico calabrese potrà schierarne uno tra Traoré (favorito visto che ultimamente è partito due volte titolare) e Lindstrom. Altri centrocampisti il Napoli non ne ha.

Zielinski, come ormai è stranoto, è stato escluso dalla lista Champions per volere di De Laurentiis che non lo considera più mentalmente tarato su Napoli visto il matrimonio già annunciato con l’Inter. Elmas e Gaetano sono stati ceduti: il primo in via definitiva al Lipsia, il secondo in prestito al Cagliari. Demme è anch’egli fuori lista (sia in Champions sia in campionato). Anche Dendoncker, misterioso centrocampista belga, non è nella lista Uefa.

L’infortunio di Cajuste elimina lo svedese dalla sfida. Non è una grave assenza, lo svedese non ha mai convinto. Anche se probabilmente sarebbe stato lui il titolare, ma più per mancanza di concorrenza che per meriti propri. Il Napoli a questo punto deve mettere sotto vetro Lobotka e Anguissa. I due sono fondamentali per Barcellona dove gli azzurri andranno a giocarsi la stagione con il centrocampo contato.

Il report del Napoli che certifica l’infortunio di Cajuste

Il report odierno dell’allenamento del Napoli. Brutte notizie per Calzona in vista della Champions. Prima però c’è la Juventus. Contro la squadra di Allegri, mister Calzona dovrà fare a meno di Cajuste e Ngonge. Il belga sta continuando il percorso di recupero e oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestre. Lo svedese invece ha riportato una distrazione di primo grado alla coscia destra.

Ciò significa che in Champions, il Napoli avrà a disposizione solo tre centrocampisti di ruolo: Anguissa, Lobotka e Traoré. Zielinski e Dendoncker sono fuori la lista e Champions e difficile che Cajuste recupererà in tempo per il Barcellona.

Il testo

“Dopo il successo sul Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Reggio Emilia sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione in palestra, riscaldamento in campo col pallone e partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Cajuste si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l’iter riabilitativo“.

ilnapolista © riproduzione riservata