Alcaraz ha sconfitto Sinner giocando alla Nadal: il tennis va ben oltre la bellezza (El Paìs)

“Due passi indietro e colpi meno potenti”. Ha corretto il suo gioco in corso, ha reagito con intelligenza sul piano strategico

El Pais commenta la vittoria di Alcaraz su Sinner in semifinale di Indian Wells (1-6, 6-3 e 6-2). “Lo spagnolo rimonta grazie ad una svolta strategica, mettendo fine all’imbattibilità dell’italiano“. In finale Alcaraz sfiderà Medvedev.

La vittoria di Alcaraz su Sinner

Il quotidiano spagnolo analizza la vittoria del connazionale. Sinner non perdeva da 19 incontri consecutive. La prima sconfitta del 2024 l’ha inferta proprio il giovane Alcaraz.

“A volte, il migliore soluzione è fare in tempo un passo indietro, scalare la marcia e utilizzare una delle classiche ricette universali: fermarsi e pensare. Correggere se possibile. La sfida esigeva una cambio di strategia di Carlos Alcaraz, prima frastornato e poi sopraffatto dalla travolgente proposta di Jannik Sinner. Fino al secondo set, quando dopo una pausa, ha inspirato, poi espirato come un drago e cambiato un approccio che fino a quel momento era stato estremamente sbagliato“.

L’approccio di cui parla El Pais è molto semplice:

Dopo la pausa per pioggia, “Al ritorno Alcaraz ha commesso un pasticcio e ha pagato caro la sbandata (il primo vinto da Sinner, ndr). Ha steso un tappeto rosso al dominio del primo set di Sinner, l’italiano era più che deliziato da quel frenetico corpo a corpo e lui, oggi, domina in quel tipo di gioco senza discussioni“.

Alcaraz però ha mantenuto una solidità mentale, ha ascoltato i consigli che arrivavano dalla sua panchina e ha cambiato il suo gioco:

“Alcaraz ha corretto il suo gioco in corso, ha reagito con intelligenza sul piano strategico – quei due passi indietro nelle risposte e la riduzione di potenza nei colpi, una risorsa molto nadaliana – e ha trovato la strada giusta per raddrizzare la partita. È mancata la spettacolarità e un paio di colpi a rete deliziosi“, ma la partita l’ha vinta lui. “Il triplice cambio di approccio acquista valore: fermarsi, pensare, rettificare. Interpretare correttamente i momenti. Perché il tennis va ben oltre la bellezza“.

Anche i Sinner perdono, Alcaraz lo batte a Indian Wells

Anche i Sinner perdono, Alcaraz lo batte a Indian Wells. Alla ventesima Jannik si riposò. Dopo diciannove vittorie consecutive e con uno score di 16 successi e zero sconfitte nel 2024, arriva la prima sconfitta dell’italiano. Viene sconfitto in tre set da Alcaraz nella semifinale di Indian Wells. È così costretto a rimandare il sorpasso in classifica e a rallentare (leggermente) la corsa per il numero uno al mondo. Del resto non sempre si può vincere. 1-6 6-3-6-2 il punteggio finale.

Comincia a svanire l’invincibilità, sono tornati quei dolorini qua e là: un po’ alla gamba, un po’ al polso dopo una caduta nel tentativo di recuperare una volée dell’avversario. Si è toccato il polso, evidentemente dolorante, per tutto il terzo set.

