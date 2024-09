Al Nassr, addio Champions per un errore clamoroso di Ronaldo (e un rigore sbagliato da Brozovic) – VIDEO

Era la squadra favorita per la vittoria finale. CR7 ha sbagliato a pochi centimetri dalla porta. Poi ai rigori è stato l’unico dei suoi a segnare

Errore clamoroso di Cristiano Ronaldo che condanna il suo Al Nassr all’eliminazione dalla Champions asiatica. Un tiro a pochi centimetri dalla linea di porta mandato a lato. Tra Al Nassr e Al Ain, impegnati nei quarti di finale della Champions League asiatica, è finita ai rigori con la vittoria dell’Al Ain formazione degli Emirati Arabi. L’Al-Nassr eliminata quindi nonostante fosse una delle favorite per la vittoria finale.

L’errore clamoroso di Ronaldo

Prima del 3-2, che avrebbe fissato il punteggio sul 3-3 tra andata e ritorno, Ronaldo ha avuto l’occasione per portare in vantaggio l’Al Nassr. Ma ha fallito da pochi centimetri. Poi il gol di Telles ha mandato le squadre ai supplementari. Da lì poi è arrivato il 3-3 (3-4 complessivo) dell’Al Ain e il 4-3 definitivo (4-4 complessivo), siglato da Ronaldo su rigore, che ha mandato le squadre ai calci di rigore.

Ai rigori, la squadra di Ronaldo è stata un disastro. Di quattro tiri dagli 11 metri, solo uno è finito in rete. Quello di Ronaldo, infallibile su rigore. Gli altri, Brozovic, Telles, Otavi, hanno sbagliato i loro rigori.

Cristiano difende in Arabia il gesto della mano che mostra le parti basse: «In Europa è normale»

Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia dei quarti di finale della Coppa d’Asia.

Cristiano Ronaldo ha parlato si è giustificato per quanto è successo durante la partita contro l’Al Shabab. Ha ripetuto il gesto che quando era alla Juventus aveva fatto ai tifosi dell’Atletico Madrid (come da foto)

«Non posso promettervi molto, perché sono un essere umano e niente è perfetto e la vita è fatta di errori, ma è meglio cercare di fare meno errori per essere migliori. Alcune persone hanno interpretano male le cose e le mie azioni non vengono sempre comprese correttamente. Ciò che ho fatto e per cui sono stato punito è stato interpretato male. Rispetto il Paese in cui vivo e questo comportamento è normale in Europa, e a volte la passione per il gioco e la frenesia ti fanno stare male e commettere errori. Chi non commette errori? Ma non faccio nulla di sbagliato intenzionalmente».

