Addio palline, col nuovo format il sorteggio Champions durerebbe 4 ore: serve il computer

Troppe variabili, l’Uefa ha fatto i test: la procedura durerebbe come la cerimonia degli Oscar

Addio palline, addio rimescolo, ciao ciao leggende del complotto sui sorteggi truccati dalla mano sensibile alla temperatura dell’urna. Il nuovo formato ampliato della Champions League è così complesso che per il sorteggio servirà un computer. La Uefa ha scoperto che ci vorrebbero fino a quattro ore, senza assistenza digitale. Lo scrive il Guardian.

La nuova Champions a 36 squadre, con i risultati di otto turni di partite nella fase a gironi e una marea di vincoli, è troppo complicato per essere gestito alla vecchia maniera. Ogni squadra verrà inserita in una delle quattro fasce in base al ranking Uefa, come avviene nel formato attuale. Ma diversamente una squadra affronterà avversari della propria fascia, una squadra in casa e un’altra in trasferta. Dovranno anche affrontare due avversari da ciascuno degli altri gironi. Un gran casino, insomma.

Hanno fatto i test, e con il sorteggio manuale ci sono volute dalle tre alle quattro ore, più o meno la stessa durata degli Oscar. La Uefa allora ha deciso che solo la selezione di una squadra iniziale dalla prima fascia verrà effettuata manualmente. Poi un computer programmato da un’azienda dell’Hertfordshire sceglierà gli avversari di quella squadra e chi giocherà in casa o fuori. La Uefa insiste che il processo sarà sicuro e che sarà controllato dalla società di contabilità Ernst and Young.

Più avanti nel sorteggio sarà aggiunto un seeding in stile tennistico, per le fasi a eliminazione diretta. I club potranno tracciare il loro percorso verso la finale una volta effettuato il sorteggio degli ottavi di finale, che si terrà prima dei playoff.

ilnapolista © riproduzione riservata