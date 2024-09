Euro 2024, imbarazzo al sorteggio per un audio fuori programma

Durante il sorteggio sono partiti degli strani gemiti (probabilmente un audio di un film porno) che hanno provocato un mix tra ilarità e disagio tra coloro che erano chiamati ad estrarre le sfere

Piccolo incidente durante il sorteggio dei gironi per gli Europei 2024 che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Nel momento in cui si stavano estraendo dalle urne le ultime squadre che andavano a completare i sei gruppi difatti dagli altoparlanti della sala da concerto Elbphilharmonie di Amburgo sono partiti degli strani gemiti (probabilmente derivanti da un audio di un film porno) che hanno provocato un mix tra ilarità e disagio tra coloro che erano chiamati ad estrarre le sfere dalle urne (l’ex calciatore del Manchester City David Silva si è coperto il viso per tentare di nascondere le risate mentre la leggenda danese Brian Laudrup è riuscito a trattenerle a stento) e il pubblico che assisteva al sorteggio.

Sui social è stato svelato il mistero: si tratta di uno scherzo di Jarvo69, Daniel Jarvis, che ha fatto squillare un telefono con quella “particolare” suoneria ed ha poi postato il tutto sui social.

Esto ha pasado en el sorteo de la #EURO2024. El vídeo de los gemidos. ESTO QUÉ ES JJJJSJSSJ pic.twitter.com/eYLXeQdmjc — Luis Calabor Núñez (@LuigiCalabor) December 2, 2023

Archiviato l’imbarazzante incidente Brian Laudrup, con ancora il sorriso trattenuto sulle labbra, ha estratto una nuova pallina pescando proprio l’Italia di Luciano Spalletti condannata ad un girone di ferro nel quale dovrà vedersela con la Spagna, la Croazia e l’Albania.

