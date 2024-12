Zielinski: Calzona lo vuole in campo, il Napoli rischia un autogol a escluderlo ancora (Gazzetta)

L’arrivo del tecnico ha cambiato i piani della società e – probabilmente – anche quelli di Piotr che pensava di essere finito ai margini.

Calzona vuole Zielinski in campo, il Napoli rischia un autogol a escluderlo ancora. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Tanto rumore per tornare al punto di partenza. Nel Napoli che spera ancora di rilanciare le ambizioni da Champions, un particolare adesso è chiaro a tutti: la squadra ha bisogno di esperienza e imprevedibilità, e allora diventa impossibile rinunciare alla qualità di Piotr Zielinski. Lo ha capito sin da subito il neotecnico Francesco Calzona, che di Zielinski conosce pregi e difetti da una vita.

E allora è arrivato il momento di mettere da parte le tensioni di un rinnovo mai arrivato e l’amarezza dell’esclusione dalla lista Champions: adesso conta solo il rilancio del Napoli e Calzona ha capito che su Piotr potrà contare fino alla fine. E lo ha fatto capire anche alla società: per la “mission impossible” c’è bisogno anche e soprattutto degli strappi del polacco.

A questo punto, la società rischierebbe soltanto un altro autogol decidendo di escludere ancora Zielinski: Piotr va sfruttato fino in fondo finché dimostrerà di avere la testa connessa sull’obiettivo e attaccamento alla maglia.

L’arrivo di Calzona ha cambiato i piani della società e – probabilmente – anche quelli di Piotr, che pensava di essere finito ai margini. Ma ci sono ancora tre mesi da giocare e un obiettivo enorme da centrare.

Calzona tenta di recuperare Zielinski (giorni fa a Sky)

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno che ha parlato del lavoro di Calzona al Napoli e del suo tentativo di recuperare Zielinski

: «Domani ci sarà la rifinitura per Cagliari, e come già era previsto, non ci sarà la classica conferenza stampa di Calzona. Per la trasferta di domenica confermato il 4-3-3, come da visione di un certo tipo di calcio. Curiosità per la mezzala da affiancare a Lobotka e Anguissa. Stanno crescendo le quotazioni e la condizione di Traoré, ma c’è il tentativo e la volontà di recuperare un giocatore come Zielinski.

