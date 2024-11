“Vincerete Sanremo”, sfottò dei milanisti ai tifosi napoletani a San Siro (VIDEO)

I tifosi del Milan fanno riferimento alla mancata vittoria di Geolier a Sanremo per sfottere i napoletani prima di Milan-Napoli

“Vincerete Sanremo”, cantano i tifosi del Milan a quelli del Napoli all’esterno di San Siro. Uno sfottò he nasce dopo il caos nato a Sanremo in occasione della presenza di Geolier che si è classificato secondo, ma è stato protagonista indiscusso delle 5 serate attirando anche critiche.

Geolier, bordata di fischi a Sanremo

contestazione per la vittoria o sentimento anti-napoletano?

Nella serata delle cover il rapper napoletano si era classificato primo e non era stato apprezzato dalla platea dell’Ariston. La sua performance, con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, aveva vinto davanti alla figlia ad Angelina Mango (la figlia di Mango), Annalisa, Ghali e Alfa. Il pubblico avrebbe voluto la vittoria di Angelina Mango e ha sonoraamente fischiato il rapper napoletano che si è esibito con Luchè, Gigi D’Alessio e Guè. Secondo alcuni il risultato del voto congiunto della sala stampa, televoto e voto delle radio, mette una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Geolier a Domenica In

Geolier, dopo essere arrivato secondo al Festival di Sanremo ieri, è stato ospite di Mara Venier allo Speciale Sanremo di Domenica In, su Rai 1.

«Settimana impegnativa, ma bella. Me la sono goduta fino in fondo. Un’esperienza che mi porterò a Napoli» Divertito? «Assai, sono cresciuto, è bello».

«Quei momenti sono i migliori, aiutano a crescere»: così Geolier, ospite della lunga maratona di Domenica In da Sanremo, ha risposto a Mara Venier. La conduttrice si riferiva ai fischi ricevuti dal rapper dalla platea del teatro Ariston quando è stato proclamato vincitore della serata cover, alla quale ha partecipato insieme a Gue’, Luché e Gigi D’Alessio. «Chi si è alzato durante la tua esibizione ed è andato via, non si fa, ci vuole rispetto per l’artista» ha commentato Venier. «Adesso però sono felice di tornare a Napoli finalmente, anche perché mi stanno aspettando e non posso fare tardi» ha concluso il rapper

ilnapolista © riproduzione riservata