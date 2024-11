Sinner a Sanremo, Della Vida: «Ha deciso lui di non andarci e per me ha fatto benissimo»

Il responsabile dell’agenzia di management che cura gli interessi del tennista intervistato da Fanpage: «Oggi c’è di tutto a Sanremo, è un ‘casino’».

Jannik Sinner, dopo il trionfo agli Australian Open, era stato invitato da Amadeus per un’ospitata al Festival di Sanremo. Il tennista aveva però declinato l’invito. Fanpage ha intervistato Fabio Della Vida, manager sportivo e talent scout che lavora per l’agenzia di management che cura gli interessi di Sinner:

«Sanremo? Nessuna ingerenza dell’agenzia, l’ha deciso lui e ha fatto benissimo secondo me. Sanremo genera sentimenti contrastanti, a me non piace, anche se lo vedevo da piccolo ed era divertente con sole tre serate. Oggi c’è di tutto, e a me non piace. Andare in questo ‘casino’… ha fatto bene Jannik perché lui si deve allenare: più vinci e più ti vogliono tutti battere. Il suo lavoro è quello, come quello di Amadeus è altro».

«Ribadisco che l’agenzia non c’entra, se lui chiede consigli ci consultiamo. Lui è uno che le decisioni le prende in prima persona, ed è importantissimo. Ascolta tutti, ma decide lui».

Sinner ha declinato l’invito a Sanremo, ma la Brignone no. Il Giornale stamani:

Il modo sbrigativo in cui è scivolata via Federica Brignone nella prima serata. 2’46’’, da quando ha iniziato a scendere le scale a quando ha finito di presentare la Bertè, poco più di uno slalom gigante per dirlo in tempi sciistici, in cui oltre tutto la valdostana è rimasta schiacciata tra le “porte” di Amadeus e Mengoni, più preoccupati di farci sapere che il “co-conduttore” non è mai stato sulla neve, che di far parlare Federica.

Non una domanda sulla stagione in corso, non un cenno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che Fede avrebbe dovuto promuovere, e nemmeno il tempo di augurare una veloce ripresa all’eterna rivale Sofia Goggia. Cosa che oltre tutto è costata alla Brignone molte critiche via social. Argomenti che, come ha fatto sapere la manager di Federica, erano stati persino scritti sul “gobbo” del palco, ma che poi sono stati eliminati da un’accelerazione di Amadeus.

ilnapolista © riproduzione riservata