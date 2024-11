Salernitana, Liverani è il nuovo allenatore

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il presidente Iervolino ha scelto di esonerare Pippo Inzaghi e ora l’arrivo del nuovo allenatore

Il nuovo allenatore della Salernitana è Fabio Liverani almeno fino a giugno. Lo ha comunicato la società sul proprio sito ufficiale.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”.

La scelta di Liverani

La scelta per il post-Inzaghi è quindi caduta su Liverani, ex allenatore del Cagliari riamasto scottato proprio dopo la brutta esperienza nell’isola. Non ha allenato per tutto il 2023, adesso è a caccia del riscatto. Sabatini lo ha scelto per risollevare la Salernitana. I due si conoscono da molto tempo, il direttore sportivo lo prese anche al Perugia e al Palermo.

Salernitana, Pippo Inzaghi verso l’esonero. Fatale la sconfitta contro l’Empoli (Di Marzio)

Come scrive Gianluca Di Marzio, sono ore di riflessione per il club. Il presidente Iervolino pensa a un nuovo cambio in panchina. Via Pippo Inzaghi dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Empoli, dentro un nuovo allenatore che potrebbe dare nuova linfa ai giocatori.

“La sconfitta contro l’Empoli potrebbe costar cara a Filippo Inzaghi: la Salernitana è sempre più orientata verso l’esonero dell’allenatore. Dopo le ore di riflessione al termine della sconfitta contro la squadra di Davide Nicola, Iervolino e Sabatini sembrano orientati a un nuovo cambio in panchina”.

La Salernitana è con un piede in Serie B

Salernitana-Empoli finisce 1-3 e i granata di Iervolino, Inzaghi e Sabatini sono adesso con un piede in Serie B. Tredici punti in classifica dopo ventiquattro partite. A diciotto ci sono Cagliari e Verona, a diciannove Sassuolo e Udinese. L’Empoli di Davide Nicola sale invece a 21. E Nicola merita ben più che una menzione. In quattro partite, dopo aver sostituito Andreazzoli, Nicola ha portato a casa due vittorie (Monza e Salernitana) e due pareggi (Genoa e Juventus). Nicola stasera si è preso una bella rivincita sulla Salernitana che lo scorso anno lo aveva esonerato. Ora per il club di Iervolino si apre una crisi importante. Il tempo per recuperare c’è, basterebbero due vittorie consecutive ma al momento la situazione è complessa.

