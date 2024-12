Quattro tifosi del Bayern denunciati dopo la partita con la Lazio

Tutti e quattro i tifosi sono stati denunciati alla magistratura; un 25enne per danneggiamento aggravato e gli altri 3 per resistenza a pubblico ufficiale.

Quattro tifosi del Bayern Monaco sono stati denunciati dalla polizia per due episodi avvenuti all’interno dello stadio Olimpico ieri sera durante l’incontro di Champions League contro la Lazio. Si tratta di un 25enne ritenuto autore della rottura di uno dei vetri che dividono i settori dello stadio. Mentre gli agenti lo stavano accompagnando nei loro uffici un altro tifoso del Bayern, un 38enne di origini austriache, ha cercato di farlo fuggire contrapponendosi ai poliziotti. Altri 2 tifosi, uno di 52 e l’altro di 53 anni, sempre del settore ospiti, al termine della partita, hanno cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine che stava gestendo l’uscita dallo stadio. Tutti e 4 i tifosi sono stati denunciati alla magistratura; il 25enne per danneggiamento aggravato e gli altri 3 per resistenza a pubblico ufficiale.

La Lazio fa la storia: batte 1-0 il presuntuoso Bayern

La Lazio firma una pagina memorabile della propria storia. Batte il Bayern Monaco 1-0 in Champions League e può legittimamente sperare anche di passare il turno e quindi accedere ai quarti di finale. La squadra di Sarri merita la vittoria. Tiene molto bene il campo, con sacrificio di tutti sempre pronti a coprire e ad andare in soccorso dell’avversario. In bavaresi sono più forti ma sono gli unici tedeschi cui piace giocare solo di fino, vorrebbero entrare in porta col pallone e nove volte su dieci chi si comporta così viene bastonato. Nel corso del match si vede addirittura Hysaj saltare in velocità Sané, altro che Bastioni di Orione. Luis Alberto è spettacolo allo stato puro. Lazio che fino alla scorsa settimana era sull’orlo di una crisi di nervi.

Su Repubblica Roma on line non c’è traccia della vittoria della Lazio sul Bayern.

A Roma il derby non finisce mai. Assistere alla rivalità tra romanisti e laziali è una meraviglia senza fine per chi non appartiene ad alcuna delle due fazioni. Una delle accuse mosse dai laziali è quella di vivere in una bolla in cui i media sono controllati e manovrati da anime giallorosse. I laziali sono sempre in minoranza, in città come nei media. Una delle ultime polemiche riguardò Mihajlovic che all’indomani della sua morte venne quasi pubblicato nelle due stagioni in cui giocò con la Roma e quasi mai con la maglia della Lazio in cui militò sei stagion

ilnapolista © riproduzione riservata