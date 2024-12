Padovan: «Il Napoli è stato fortunato con il Barcellona, ha fatto un tiro in porta»

A Radio Radio Sport: «Il Barcellona poteva fare 3 gol. Chi passa e chi no? Le mie previsioni sono Inter e Lazio sì, Napoli no»

Giancarlo Padovan, giornalista, ha commentato le partite di Champions delle squadre italiane. Il bilancio è di due vittorie e un pareggio nell’andata degli ottavi di finale. Sorpresa Lazio, conferma Inter e giudizio sospeso per il Napoli. Il giornalista però si sbilancia e prova a fare dei pronostici sul passaggio del turno a Radio Radio Sport.

Padovan: «Secondo me il Barcellona poteva fare 3 gol»

Ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato i primi verdetti degli ottavi di Champions League:

«Il mio ottimismo della settimana precedente agli ottavi è stato premiato: dicevo che si sentiva aria di sorpresa e la Lazio ha vinto, non avevo nessun dubbio sull’Inter che doveva vincere con più scarto. Il Napoli è stato fortunato: ha fatto un tiro in porta con Osimhen e secondo me il Barcellona poteva fare 3 gol. Chi passa e chi no? Le mie previsioni sono Inter e Lazio sì, Napoli no».

Xavi: «A Napoli più un problema mentale, avremmo dovuto gestire la partita e il Napoli ci ha dominato»

Le parole di Xavi in conferenza stampa:

Xavi ritorna sul match del Maradona:

«A livello fisico siamo molto bravi, forse è stato un po’ un problema mentale. Avremmo dovuto gestire la partita e in quei dieci minuti il ​​Napoli ci ha dominato. Non è stato un problema fisico».

Farà turn over in vista del Napoli:

«Vedremo come arriveremo tutti a quel punto. Non abbiamo quasi tempo per riposarci ed è ora che giochino i migliori. Non faremo molti cambiamenti. È una partita trascendente per il resto del campionato».

