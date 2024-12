Dalla sua stagione d’esordio in Serie A (2020/21) solamente Harry Kane ha segnato più gol di testa di Victor Osimhen

Al 67esimo il Napoli passa in vantaggio grazie al solito Osimhen che la mette dentro di testa. Recupero con cattiveria di Raspadori alto su Augello e cross perfetto al centro dove Osimhen insacca di testa. Napoli in vantaggio!

Osimhen re dei colpi di testa

Opta riporta una statistica che lo riguardano approprio sui colpi di testa

Dalla sua stagione d’esordio in Serie A (2020/21) solamente Harry Kane (24) ha segnato più gol di testa di Victor Osimhen (18) nei cinque principali campionati europei. Lo riporta Opta, istituto di analisi dei dati sportivi.

18 – Dalla sua stagione d’esordio in Serie A (2020/21) solamente Harry Kane (24) ha segnato più gol di testa di Victor Osimhen (18) nei cinque principali campionati europei. Torre.#CagliariNapoli pic.twitter.com/wFvt7BUenJ — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2024

Intanto Victor Osimhen ha messo a segno due gol in due gare da quando è tornato dalla Coppa d’Africa. Non certo una sorpresa, ma un alibi regalato a Walter Mazzarri, che è stato esonerato prima della sfida di Champions contro il Barcellona senza avere la possibilità di riscattarsi per le prestazioni non proprio eccellenti dopo il ritorno dell’attaccante nigeriano. La speranza è che tutto il Napoli torni a girare dopo il ritorno di Victor e che venga messo a frutto tutto il lavoro fatto fino a questo momento. La matematica non condanna ancora il Napoli, ma la qualificazione alla prossima Champions è attualmente molto difficile.

