Osimhen è tutto il Napoli, la volpe vera all’uva arriva sempre

Quella non è stata una reazione ma una ribellione: qualcuno li ha minacciati di mandarli ospiti in qualche salotto del lunedì sera

😎 Un rigurgito di lava è fuoriuscito dal fondo di Cagliari e si è calato sulle macerie del Sassuolo. Rida ora chi lo fece quando si scrisse che Osimhen è tutto il Napoli. Tre partite cinque gol. La volpe vera all’uva arriva sempre.

😱 La partita di mercoledì alle 18. Il traffico, la spesa, che si mangia stasera? Racic. A pillole o sciroppo? Supposta. Pure stasera? Oh no, uno a zero.

🙄 Amir al contrario è rima. Zambo declama la poesia. Non è stata una reazione ma una ribellione, pare che qualcuno li abbia minacciati di mandarli ospiti in qualche salotto del lunedì sera. Tutto, ma quello no. Uno a uno

😍 Finché lo abbiamo, esponiamolo. Non è un calciatore, è la fame che si materializza in essere umano. Victor non ha bisogno di dimostrare, lui è il gol. 1-2; 1-3; 1-4.

🥰 Come Caravaggjo. Ha smesso di dipingere la Canestra di frutta e si è rimesso a far parlare le tele.

Kvara per due, il primo è aulico il secondo è prosaico, cattivo, aggressivo. Wow 1-5; 1-6

😅 I terzini, scusate gli esterni bassi ( per i Coverciano da tastiera) finalmente tornano ad attaccare. Ostigard non sarà Kim nê Krol ma è concreto e applicato. Con quella testa spazza pure le scie chimiche.

👊 È tornato il ritmo e forse anche l’ossigeno. Veloci di piedi e di testa. Il Sassuolo stava messo davvero male ma di questi tempi noi ci facciamo gol da soli e quindi di scontato c’era niente. Calzona ha detto quale sarà la via, ora aspettiamo di vedere se al casello si apre la sbarra o ci schiantiamo.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

ilnapolista © riproduzione riservata