Nuova Champions, la qualificazione per le italiane non potrà valere meno di 60 milioni (Gazzetta)

Il montepremi totale è aumentato del 30%, da 2 a 2,7 miliardi: anche con 4 squadre in più, da 32 a 36, i premi cresceranno

La nuova Champions, oltre ad avere un nuovo formato, avrà anche un nuovo valore. Per le squadre italiane, qualificarsi in Champions non potrà valere meno di 60 milioni.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“In attesa delle cifre ufficiali, non si sbaglia a immaginare che la nuova Champions sarà molto più ricca. Il montepremi totale è aumentato del 30%, da 2 a 2,7 miliardi: anche con 4 squadre in più, da 32 a 36, i premi cresceranno. Restano diverse variabili: l’Uefa non ha deciso quanto “valgono” un successo, un passaggio di turno, sollevare la coppa, se tra market pool e ranking storico ora accorpati gli equilibri cambieranno… Presto le risposte, forse al Congresso di Parigi, ma per un’italiana qualificarsi in Champions non può valere meno di 60 milioni”.

I guadagni potrebbero abbassarsi per squadre meno prestigiose

“C’è il caso della Juve ’22-23: i bianconeri, eliminati con cinque ko e una vittoria, incassarono 55 milioni. Erano stati importanti il

ricco ranking storico e un market pool da torneo top. Le cifre potrebbero abbassarsi per chi, dall’Atalanta alla Fiorentina, ha uno “storico”

meno prestigioso. Ma, tra gli aumenti delle altre voci, e le due gare supplementari nel gruppo, il segno sarà “più”.

Qualche esempio: partecipare valeva 500 milioni, ora 750. Non parliamo dei risultati: da 600 a un miliardo. Ranking storico e market pool: valevano 300 e 600 milioni, ora assieme 950. Se il ranking stagionale non regala belle sorprese, dal quarto al quinto posto in campionato sarà come dal Sole alla Luna”.

La nuova Champions, dagli ottavi possibili i derby (Gazzetta)

La Gazzetta ritorna sulla nuova Champions che prenderà avvio dalla stagione 2024-2025. Mentre il Napoli attende l’Eintracht per gli ottavi di finale, si pensa già alle prossime edizioni.

Il quotidiano sintetizza la nuova Champions: “Quella che debutta nella stagione 2024-25 con 36 squadre, gruppo unico, più partite, più soldi e una formula che, se qualcuno non l’avesse ancora capito bene, renderà molto più difficile e incerto qualificarsi alla fase a eliminazione diretta”

