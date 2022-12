Sul sito del club le informazioni sulla sicurezza per gli ottavi di finale del 15 marzo. Il club comunica di aver fatto una ricognizione sul posto

Champions, l’Eintracht ai tifosi: «Non prenotate alberghi a Napoli e non fatevi riconoscere»

L’Eintracht Francoforte ha pubblicato sul suo sito ufficiale una serie di indicazioni per i suoi tifosi, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, del 15 marzo. Il club scrive che, come da prassi prima delle partite in trasferta nelle competizioni europee, ha inviato una propria delegazione a Napoli per un sopralluogo. In quella sede, scrive l’Eintracht, “abbiamo ricevuto le prime indicazioni importanti che tutti i tifosi dovrebbero assolutamente tenere a mente quando pianificano il viaggio“.

Ci sono indicazioni semplici, logistiche, tipo questa:

“Le autorità italiane indicheranno l’arrivo allo stadio il giorno della partita e designeranno un punto di incontro che dovrà essere visitato già dal pomeriggio. Da esso c’è un viaggio in autobus accompagnato dalla polizia allo stadio. Non sarà possibile un arrivo individuale allo stadio”.

E poi altre, che sono legate alla sicurezza in città. L’Eintracht suggerisce di non prenotare un albergo a Napoli e di non farsi riconoscere come tifosi della squadra nei giorni a ridosso della partita.

“A causa della situazione della sicurezza sul posto, Eintracht consiglia a Francoforte di non prenotare un hotel in città o di farsi riconoscere come tifosi di Eintracht, in particolare in abiti da tifosi, a Napoli nei giorni a ridosso della partita”.

Il club comunica inoltre che le informazioni relative ai biglietti arriveranno a fine gennaio, ma che è già certo che si tratterà di biglietti altamente personalizzati e non ci saranno vendite di biglietti sul posto.

“È quindi altamente sconsigliato partire per Napoli senza biglietti”.

Eintracht-Napoli sarà disputata il 21 febbraio e verrà trasmessa in chiaro da Mediaset. La gara di ritorno, che si disputerà a marzo allo stadio di Fuorigrotta, il Diego Armando Maradona, sarà invece trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.