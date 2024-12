Napoli-Barcellona, le ufficiali: Calzona sorprende e inserisce Olivera titolare

Anche Cajuste dal 1′. Davanti confermato il tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Xavi schiera il 4-3-3

Alle 21:00 il fischio d’inizio di Napoli-Barcellona. Le formazioni ufficiali. Calzona, nuovo mister del Napoli, alla fine ha scelto la fisicità di Cajuste. Traoré va in panchina. Davanti confermato il tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Barcellona

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traoré, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Ostigard, Raspadori.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gudogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

A disposizione: Raphinha, Inaki Pena, Joao Felix, Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Astralaga, Casadò, Fermin Lopez, Cubarsì, Marc Guiu, Fort.

Anche il Barcellona insegue il Mondiale per Club, deve arrivare ai quarti per provare a superare l’Atletico

Anche il Barcellona punta al nuovo Mondiale per Club. La sconfitta di ieri sera dell’Atletico Madrid contro l’Inter (1-0) alimenta le speranze di Laporta, presidente del Barça. Gli introiti provenienti dalla partecipazione al torneo Fifa potrebbero essere vitali per le casse del club. Stesso discorso vale anche per il Napoli di De Laurentiis. Per questo, quella di questa sera, è una partita di estrema importanza.

Ad evidenziare le esigenze del Barcellona e le sue speranze è il Mundo Deportivo che scrive:

“La sconfitta dell’Atletico Madrid contro l’Inter alimenta la speranza di un miracolo per il Barcellona di qualificarsi al Mondiale per club. Con 55 punti secondo i parametri del ranking Uefa nelle ultime quattro edizioni della Champions League, i blaugrana sono ancora sette punti dietro ai Colchoneros, rimasti senza gol a San Siro. Se oggi vincesse a Napoli, il Barcellona ridurrebbe a cinque il suo svantaggio. Tenendo conto che ogni vittoria vale due punti e un passaggio ai quarti, uno in più, ai blaugrana servono due vittorie contro il Napoli, serve che l’Atletico perda ancora contro l’Inter e che il Barça ne vinca almeno una ai quarti“. Praticamente lo stesso percorso che deve fare il Napoli per qualificarsi al torneo.

ilnapolista © riproduzione riservata