Mazzocchi: «Calzona ci ha dato fiducia e non ci resta che andare in campo e metterci tutto»

Prima di Napoli-Barcellona: «Penso che sia una di quelle partite che ci serviva giocare»

Il difensore del Napoli, Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Prime prima della sfida di Champions contro il Barcellona

Le parole di Mazzocchi

Ti immaginavi di essere qui contro il Barcellona? «All’epoca ci avrei riso, però quando hai un sogno cerchi di raggiungerlo in tutti i modi e con la passione ci riesci»

Come avete vissuto queste ore? «Sono state ore difficili perché quando c’è una cambio di allenatore è un fallimento per tutti. Il nuovo allenatore ci ha spiegato che dobbiamo avere un po’ di compattezza»

Ha provato a stravolgere «È dificile stravolgere una squadra in così poco tempo, ma ci ha dato dei concetti da seguire. Ci ha dato molta fiducia e non ci resta che andare in campo e metterci tutto»

A Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni:

La prima impressione di Calzona? «Ha saputo darci tanti concetti in poco tempo, dobbiamo cercare di portarli in campo e portare più compattezza»

Partita della svolta? «Io penso che sia una di quelle partite che ci serviva giocare, ci porta animo e spirito di sacrificio, andremo a ritrovarlo anche in campionato. Siamo abituati a prenderci responsabilità, lo facciamo per la gente che lo merita. Il Barcellona in Champions regala emozioni uniche, meglio non fargli prendere il sopravvento»

