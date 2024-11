La Serie A interrompe la partnership con Tim: sarà Serie A Enilive dalla stagione 2024/25

Si conclude una partnership durata 25 anni. Accordo di circa 22 milioni per tre anni. Enilive è la società di Eni dedicata ai servizi mobile.

L’assemblea dei club di Serie A ha deciso di accettare l’offerta della multinazionale Eni (guidata dall’ad Claudio Descalzi) e di cambiare title sponsor dalla stagione 2024/25. Si conclude la partnership con Tim durata 25 anni,

Accordo di circa 22 milioni per tre anni, come riportato da Calcio e Finanza, con ulteriori due anni opzionali.

Serie A, il comunicato di Eni:

Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni. Nell’ambito dell’accordo, Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio.

«Pur in un contesto competitivo estremamente complesso anche per altre Leghe, siamo riusciti a siglare i primi accordi di sulle dirette della Serie A all’estero. Siamo molto soddisfatti. Abbiamo ottenuto in questi territori un incremento rilevante di valore, superiore al 38% rispetto ai valori medi annui dello scorso triennio».

«Peraltro, in Italia il pubblico è tornato ad assistere alle partite dal vivo con affluenze record negli stadi e in tv con ottimi ascolti. Duole ripetermi, ma questa ripresa va accompagnata necessariamente sbloccando i due fronti che ancora ci frenano, la modernizzazione degli impianti e la lotta alla pirateria. Sebbene sia stata approvata una buona Legge pochi mesi fa ancora nulla di concreto è stato fatto: su questo fronte, infatti, perdiamo oltre un milione al giorno, soldi tolti al sistema e che, quindi, danneggiano i Club e i tifosi veri che pagano l’abbonamento in maniera legale».

