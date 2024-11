Kvaratskhelia è un cecchino contro il Verona: è la sua vittima preferita (Opta)

“4 gol contro l’Hellas Verona in Serie A, almeno il doppio rispetto a quelli realizzati contro ogni altra formazione nel torneo”

Lo si pensava ed è successo. Kvaratskhelia ha segnato ancora contro il Verona. Napoli-Verona l’ha decisa lui. La squadra di Baroni è la vittima preferita del georgiano. Lo conferma anche una statistica pubblicata da Opta Paolo. Kvara ha segnato quattro gol al Verona in Serie A, quasi il doppio delle reti segnati a qualsiasi altra squadra in Italia.

“4 – Khvicha Kvaratskhelia ha segnato 4 gol contro l’Hellas Verona in Serie A, almeno il doppio rispetto a quelli realizzati contro ogni altra formazione nel torneo. 3 delle 6 reti di Kvaratskhelia in questo campionato sono arrivate contro il Verona. Mirino”.

Kvaratskhelia e Lindstrom si caricano il Napoli sulle spalle (conta vincere e basta)

È la partita di Kvaratskhelia, fai attenzione. È stato il georgiano il calciatore che ha deciso Napoli-Verona e ha evitato un’altra settimana di passione all’ambiente. Un tiro alla Kvara dal limite dell’area di rigore al minuto 88. Vittoria meritata ma sofferta visto che al 72esimo la squadra di Baroni era andata in vantaggio con Coppola. Non è il caso di fare gli schizzinosi da qui alla fine della stagione. Rivangare il passato è un esercizio tanto inutile quanto masochistico. Il Napoli ha assoluto bisogno di vincere le partite per rimontare posizioni e sperare di agganciare il quarto posto. Va segnalato nel primo tempo, sullo 0-0, rigore netto negato al georgiano.

